Başkan Sözen'in seçim çalışmaları

MANAVGAT Belediye Başkanı ve CHP-Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, 'Bu Gelecek Hepimizin' sloganıyla açıkladığı projelerini yaptığı ziyaretlerde anlatıyor. Başkan Sözen, hayata geçireceği projelerle Ilıca ve Çolaklı mahallelerine nefes aldıracağını söyledi. Başka Sözen, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında ön çalışmalarını yapıp projelendirdiği Ilıca Mahallesi'ne bir kent parkı, Çolaklı Üçtepeler Mevki'ne de mesire alanı yapacağını açıkladı.

ILICA'YA KENT PARKI

Ilıca Mahallesi'nde, 87 dönümlük arazide yer alacak proje ile bölgenin en gelişmiş kent parkının hayata geçirileceğini kaydeden Başkan Sözen, proje alanının, tüm kente hitap eden aktif kullanımları içeren bir konseptte olacağını belirtti. Proje kapsamında; spor tesisleri, restoran, meydan, seyir terasları, sergi alanı ve satış üniteleri, gelişmiş çocuk oyun grupları, piknik alanları ve macera parkının yer alacağı açıklayan Şükrü Sözen, “Ilıca bir turizm mahallesidir. Turistlerin yaşadığı özel bir mahalledir. Manavgat kamuoyunda bir dönemdir Ilıca'daki cezaevi projesi vardı. Toplum önünde elimiz pankartlı mücadeleler vermemize rağmen Ilıca cezaevi bitmek üzere. Ilıca ve Manavgat halkı böyle bir projeyi değil, kente artı değer katacak projelere ihtiyacı var diyerek kent parkı çalışmasını hayata geçirmek istiyoruz. Günümüzde, büyük parkların tasarlanması ile insan odaklı projeler kentsel yaşam kalitesini yükseltmektedir. Ilıca Kent Parkı da bu anlayışın Manavgat'taki örneği olacaktır. Ön çalışmalarını yaptığımız projemiz kente nefes aldıracak" dedi.

ÇOLAKLI ÜÇ TEPELER'DE MESİRE ALANI

Çolaklı Mahallesi'nde C tipi mesire alanında hazırlanan peyzaj projesinin tahsisi sonrasında Orman Genel Müdürlüğü'ne onaylatıldığını belirten Başkan Sözen, mesire alanının 65 bin m2'lik alan üzerinde yapılacağını söyledi. Başkan Sözen, proje alanında Kır kahvesi, restoran, piknik alanları ve pergoleler, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve koşu parkurları, amfi tiyatro ve meydan alanının yer alacağını söyledi. Sözen, “Konumu itibariyle Manavgat'ın kent girişine ve mahallemize artı değer katacağına inandığım projemizi hemen hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.