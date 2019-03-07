Başkan Sözen'den havuz sözü

MANAVGAT Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Başkan Adayı CHP'li Şükrü Sözen, İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ile birlikte Manavgat Belediye Başkanlığı makamında Okullararası Yüzme Şampiyonası'nda Antalya 3'üncüsü olan İstek Antalya Yeditepe Koleji Manavgat Kampüsü Okul Yüzme Takımı öğrencilerini ağırlayarak, sevinçlerini paylaştı. Ziyarete Ortaokul Müdür Yardımcısı Birol Köse, İlkokul Müdür Yardımcısı İrfan Tomruk ve beden eğitimi ve yüzme öğretmeni Çağlar Özdemir de katıldı. Yüzme takımının 21 öğrencisini toplantı masasında ağırlayan Başkan Sözen ve Milletvekili Çokal, başarılı sporcuları tebrik etti, onlarla sohbet etti. Yüzmeyi çok sevdiklerini belirten çocuklar, antrenmanlarını rahatlıkla yapabilmeleri için Başkan Şükrü Sözen'den kapalı yüzme havuzu talebinde bulundu. Başkan Şükrü Sözen de İbrahim Sözen Gençlik Merkezi bünyesinde yarı olimpik bir yüzme havuzu bulunduğunu belirterek, yeniden görev alması halinde çocukların isteğini yerine getirerek daha büyük bir yüzme havuzu yaptıracağına söz verdi. Başkan Sözen, "Manavgat'ımızı gururlandırdıkları için öğrencilerimizi tebrik ediyor, gelecek hayatlarında başarılar diliyorum. Böylesine güzel çocuklarımızı yetiştiren öğretmen ve velilerimize ise teşekkür ediyorum. İyi yetişmiş, cumhuriyet ve Atatürk değerlerine bağlı yeni nesillere bu ülkenin çok ihtiyacı var. Biz de onların geleceğe umutla bakabilmeleri için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz" dedi. Ardından öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.