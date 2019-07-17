Başkan Sözen Cumhuriyet Tır'ını gezdi

MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı ve ADD'nin kuruluşunun 30'uncu yılı dolayısıyla hazırlanan Tır'da, Milli Mücadelenin tarihçesi hakkında bilgi veriliyor. Başkan Şükrü Sözen, Eski Hisar Mahallesi'ndeki Tarık Akan Parkı'nda konuşlanan Cumhuriyet Tır'ındaki sergiyi gezerek, özel defteri imzaladı. Tır'ı gezerken duygusal anlar yaşayan Şükrü Sözen, "Bu ülkenin ferdi olmaktan onur duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri her zaman bize yol gösterici olmuştur" dedi. Başkan Sözen, Manavgat halkını, Cumhuriyet Tır'ını ziyaret etmeye davet etti.