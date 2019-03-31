Başkan Sözen ailesiyle oy kullandı

MANAVGAT Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı CHP'li Şükrü Sözen, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Hatice Sözen ve oğlu İbrahim Sözen ile birlikte Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 1021 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Başkan Sözen, okula girişinde vatandaşlarla sohbet etti, sandık görevlileri ve müşahitlerin ellerini sıkarak yerel seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Başkan Sözen ve ailesi sıralarını bekleyerek tek tek oylarını kullandı. Başkan Şükrü Sözen, yerel seçimlerin ülkeye, Antalya'ya ve Manavgat'a hayırlı uğurlu olmasını diledi. Sözen, "31 Mart yerel seçimleri için eşim ve oğlumla birlikte vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık. 3.5 aydır süren seçim kampanyası Manavgat'a yakışan şekilde neticelendi. Herkes kendisini ifade etti toplum nezdinde. Karar halkındır. İnşallah akşam vakti halkımız ne şekilde oy kullandığını gösterecektir. Manavgat'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu kentte görev alma bilincinde olan sağduyulu insanlar yaşıyor. Onların destekleriyle sağlıklı bir oy kullanım süreci de güvenlik güçlerimizin, yetkililerimizin destekleriyle, emekleriyle Manavgat'a yakışır şekilde neticelenecektir. Neticenin şimdiden Manavgat'ımıza ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese ve özellikle basın mensubu arkadaşlarıma da bu süreçte gösterdikleri özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.