Başkan Şahin mazbatasını aldı

CUMHUR İttifakı AK Parti Aksu Belediye Başkan Adayı olarak girdiği seçimlerde ikinci kez seçilen Halil Şahin, meclis üyeleri ile birlikte adliyeye giderek mazbatasını aldı. Tüm meclis üyelerinin hazır bulunduğu mazbata töreninde AK Parti İlçe Başkanı Tevfik Fuat Cebeci ve MHP İlçe Başkanı Ahmet Bulut da yer aldı. Mazbatasını teslim aldıktan sonra bir açıklama yapan Başkan Şahin, “Önemli bir seçim sürecini başarıyla atlattık. Seçim bir yarıştı, ufak tefek heyecanlar oldu. Ama kırıcı bir durum yaşanmadı. Bu saatten sonra artık hizmet yarışı ön planda olacak. Belediye meclisine seçilen arkadaşlarla Aksu ve ülkemizin bütünlüğü için uyum içinde çalışacağımızdan eminim. Yeni dönemimizin hepimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. Yeni dönem Aksu Belediye Meclisi şu isimlerden oluşuyor: Halil Şahin, Emin Bal, İbrahim Köseoğlu, Yaşar Sözen, Ali Çetin, Kemal Kara, Celil Gökçen, Turan Alma, Pınar Uğur, Emin Çağlar, Tuğrul Pirimoğlu, Osman Sarı, Hakkı Çoşgun, Ali Alpay Bilge, Ramazan Özen, Nevzat Akcan, Yunus Akpınar, Gökhan Kaplan, Selahattin Öz, Harun Hor, Ahmet Gülcü, İbrahim Coşkun, Mehmet Akif Ordu, Süleyman Özgür, Mustafa Poyraz ve Ahmet Okudan.