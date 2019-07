Başkan Muhittin Böcek, Esnaf Çalıştayı’nda sorun ve önerileri dinledi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin Antalya Esnaf Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB) ile birlikte organize ettiği 4. Esnaf Çalıştayı Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde yapıldı. Esnafın, sorun, talep ve önerilerinin ele alındığı çalıştayda, yeni dönemde Antalya için yapılacak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. AESOB’a bağlı 75 odadan başkanlar, genel sekreterler ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Muhittin Böcek ve belediye bürokratları ile buluşarak, görüşlerini bire bir iletme imkanı buldu. Çalıştayda, esnafın kısa vadeli sorunlarına anında çözümler üretilirken, orta vadeli sorunlar için çözüm önerileri geliştirildi. Uzun vadede çözülecek sorunlara esnafla birlikte formüller arandı.

KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN ÇALIŞIYORUZ

4. Esnaf Çalıştayı’nın açılışında konuşan Başkan Muhittin Böcek, “82 bin üyesi bulunan AESOB’la birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayı çok önemsiyoruz. Antalyamızın kalbi bu çalıştayda atıyor. ‘Ben sen yok biz varız biz birlikte yaparız’ dedik. Halkımızın, esnafımızın dertlerine derman olacağız diyerek, kurallı, planlı, kimlikli bir kent için yola çıktık. Mazbatamızı 95 gün önce aldık ve gece gündüz demeden, kimseyi ötekileştirmeden canla başla çalışıyoruz” dedi.

İLÇELERE EŞİT HİZMET

25 yılık siyasi hayatında hep esnaf odaları ile kol kola çalıştığının altını çizen Başkan Böcek, esnaf için yapılması gereken ne varsa yapmaya çalıştığını söyledi. Tüm ilçelere parti ayrımı yapmadan eşit hizmet götüreceklerini belirten Böcek, bu kapsamda MHP’li Alanya Belediyesi’nden başlayarak, DSP’li Kemer Belediyesi, AK Partili Kaş Belediyesi ve CHP’li Kumluca Belediyesi’ni ziyaret ettiğini, ilçelerde esnaf ve STK’larla toplantılar yaparak, sorunları yerinde tespit ettiklerini anlattı. Dertlere derman olmak üzere notlar aldıklarını kaydeden Başkan Muhittin Böcek, sorunları esnaf ve STK’larla işbirliği içinde çözmeye çalışacaklarını ifade etti.

ÇALIŞTAYLAR ÖNÜMÜZÜ AÇIYOR

Bu tür çalıştayların belediyelerin önünü açtığını dile getiren Böcek, “Konyaaltı Belediyesi olarak Antalya’da site toplantısı yapan tek belediye idik. 1853 site yöneticisi ile toplantılar yapıyorduk. Bizim göremediklerimizi site yöneticilerinden öğreniyorduk. Bugüne kadar eleştirileri hep kendimize avantaj gördük. Bilbordlara çıkıp her şikayet bir armağandır demiştik. Muhtarlarımız, vatandaşlarımız, odalarımız, STK’larımız hep birlikte Konyaaltı’mızı ve Antalya’mızı yönetmeye çalıştık Önümüzdeki 5 yılda da sizlerle birlikte canla başla hiç üşenmeden bıkmadan usanmadan çalışacağız. Antalyamızı Antalyalı vatandaşlarımızla birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.

ESNAFA RAKİP OLMAYAN PROJELER

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hayata geçirecekleri projelerin esnafa rakip olmayacağını, esnafı rahatlatan projeler olacağını söyledi. Böcek, “Önümüzdeki süreçte sizlerle paylaşacağımız birçok projemiz var. Esnafımızı, oda başkanlarımızı dinlemeye devam edeceğiz. Onların yapıcı önerilerini çok önemsiyoruz. Bu çalıştaydan güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Sorun ve görüşlerinizi not alıyoruz. Ardından çalışma arkadaşlarımızla toplantılar yaparak neleri yapabileceğimizi görüşeceğiz. Azim ve kararlıkla gerçekleştireceğiz. Allah bu birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de Başkan Muhittin Böcek’in gerek Konyaaltı gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde esnafın içinden gelen biri olarak hep esnafın yanında yer aldığının altını çizdi. Başkan Böcek’in esnafa bakış açısının morallerini yükselttiğini ve kendilerini şevklendirdiğini ifade eden Dere, “Biz bu çalıştayı normalde Kasım ayında yapmayı planlıyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde esnafın sorunlarını bir an önce tespit edip ortak çözümler üretmek için bugüne aldık. El ele gönül gönüle sorunların üstesinden gelmek mümkün. Ben sen yok biz varız bir beraber yaparız diyerek çıktığı bu yolda birlik ve beraberliği söylemde bırakmayarak esnafın yanında olan, içimizden biri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” dedi.AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e esnafa katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.