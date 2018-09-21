Başkan Kolpak’tan öğrencilere “Ahilik” dersi

KOLPAK, ziyaret sırasında 9-10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine Ahilik kültürünü anlattı.



Ahilik ilkelerini anlattı

Ahilik teşkilatının 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu’ya göçen Türklerin Ermeni ve Rum tüccarlarla mücadele edebilmesi amacıyla kurulduğunu belirten Kolpak öğrencilerle şu bilgileri paylaştı: “Ahilik teşkilatı, Türklerin sanat, ticaret ve ekonomi gibi birçok meslek dalında gelişmelerine ve ahlaki açıdan eğitilmelerine olanak sağlamıştır. Ahilik teşkilatı, Anadolu’nun Türk ve Müslüman yurdu haline getirilmesine de katkı yapmıştır. Ahiliğin; alnı açık olma, eli açık olma, sofrası açık olma, yalandan uzak durma gibi ilkeleri vardır.”



KONESKOOP esnafın destekçisi

Ahilik teşkilatının farklı isimlerle varlığını günümüze kadar sürdürdüğünü kaydeden Kolpak, “Daha önce sadece Kırşehir’de kutlanan Ahilik Haftası, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararıyla 1988 yılından beri ülke genelinde kutlanıyor. Ahilik teşkilatı varlığını günümüzde esnaf odaları ve kooperatifler şeklinde sürdürüyor. 19 yıl önce kurulan ve 2 bin 500 civarında aktif üyesi bulunan KONESKOOP, esnaf ve sanatkarlarımızın en büyük destekçilerinden biri. Geleceğin esnaf ve sanatkarları olarak bugün sizi ziyaret etmek istedik” dedi.



Yerli ve milli üretim vurgusu

Öğrencilere teknolojiyi yakından takip etmelerini, kendilerini geliştirmelerini ve yerli ve milli üretime yönelmelerini tavsiye eden KONESKOOP Başkanı Durali Kolpak, dersin sonunda öğrencilere KONESKOOP’un desteğiyle basılan “Öğretmenin Gönül Pınarı” isimli şiir kitabı ve kalem hediye etti. Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Yerli de Kolpak’a ziyareti ve öğrencilere yaptığı Ahilik sunumu nedeniyle teşekkür etti.