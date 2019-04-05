Başkan Kocakaya göreve başladı

DEMRE Belediye Başkanı Okan Kocakaya ve partisinden seçilen 9 belediye meclisi üyesi, İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Esra Çalmaz'ın elinden mazbatalarını aldı. Mazbata törenine Başkan Kocakaya'nın eşi avukat Funda Kocakaya ve çocukları da katıldı. Başkan Kocakaya daha sonra Demre Belediyesi'ne giderek görevi Süleyman Topçu'dan devraldı.

Görev teslim törenine, AK Parti İlçe Başkanı Ünal Arıkan, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, Saadet Partisi İlçe Başkanı Nuri Tural, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören sırasında Başkan Kocakaya, davul, zurna çalınmasına izin vermedi.

Törende konuşan eski başkan Süleyman Topçu, "Seçimler sona erdi. Seçim döneminde belki birbirimize bazı sözler söyledik. Ama bu sona erdi. Ben birçok şeyi yapmaya çalıştım. Yarım kalan yatırımları tamamlamanızı diliyorum. 2004 yılında ilk kez Belediye Başkanı seçildiğimde belediyeyi 489 bin lira borçla devraldım. Bugün ise belediyenin 10 milyon lira borcu, kasasında 300 bin lira var. Bu borçlarla elbette yatırım yaptık. Yeni başkanımıza ve meclis üyesi arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi. Süleyman Topçu daha sonra Demre Belediyesi'nin ekonomik durumunu yansıtan bir dosyayı Başkan Kocakaya'ya teslim etti.

Başkan Okan Kocakaya ise Süleyman Topçu'ya hizmetleri için teşekkür etti. "Sizden aldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için çalışacağız" diyen Başkan Kocakaya, "Ben şu andan itibaren 26 bin Demrelinin belediye başkanıyım. Ayırmadan, kayırmadan herkese hizmet etmeye çalışacağım" dedi.

Başkan Kocakaya, Süleyman Topçu'ya teşekkür plaketi ve çiçek verdi. Ardından Topçu'yu belediyenin çıkış kapısına kadar uğurlayan Başkan Kocakaya, makamına geçerek kutlamaları kabul etti.