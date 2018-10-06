Başkan Gül'ün hayatı kitap oldu

TÜRKİYE'NİN 1995 yılında o dönemdeki en genç belediye başkanı seçilen Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül'ün hayatının anlatıldığı bir kitap hazırlandı. Gazeteci Saffet Yenigün tarafından derlenen kitap, cuma günü yapılacak lansmanın ardından kitapçılarda yer alacak.

Başkan Mustafa Gül, "İnsanın bir dışarıdan görünüşü var, bir de içinde yaşadıkları var. Biz de Saffet Yenigün arkadaşımla sohbet ederken, 'Anılarınızı kitap haline getirelim' dedi, bir basın mensubu olarak. Böyle bir değerlendirme yapmamız gündeme geldi ve kendisiyle oturduk, yaklaşık 2.5 yaşından itibaren hayatımızı kitaba dökme kararı aldık ve bugün mutluyuz. En duygulu anlarımdan birini yaşıyorum. Vesile olduğu için ve beni teşvik ettiği için Saffet Yenigün arkadaşıma da teşekkür ediyorum" dedi.

Kitapta Mustafa Gül'ün hayatının yanında Kemer'in tarihi, neler yaşandığının da yer alacağını aktaran Başkan Gül, "Bizim dışımızı görenler bir de içimizi daha yakından görsünler diye bu hazırlığı yaptık. Kemer'imize, benim aileme ve herkese hayırlı uğurlu olsun. Kitabımızın cuma günü otelde lansmanı olacak ardından pazartesi günü de Cumhuriyet Meydanı'nda halkımızla buluşturacağız. Önümüzdeki cuma gününden itibaren de bütün kitapçılarda olacak. Kitabımızı almak isteyen, bizi yakından tanımak isteyen herkes satın alabilir" diye konuştu.