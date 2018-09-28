Başkan Gül'den Menderes Türel'e çağrı

KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, ASAT'ın geçmişte Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği'nin (GATAB) borçlarını Kemer Belediyesi'ne devrederek ilçeyi zarara uğrattığını iddia etti. ASAT'ın şimdi de Kemer'e yeteri yatırım yapmadığını savunan Başkan Gül, “GATAB, 1986 yılında Kemer'in altyapısını tamamlamak için kuruldu. 1994 yılında Kemer Belediye Başkanı olduğumda, GATAB'ı borcun içine batmış, iş yapamaz hale gelmiş bir kurum olarak buldum. Bölgedeki oteller suyu kaçak kullanan bir görünüm içindeydi. Büyük bir mücadele ile 7-8 ayında içinde GATAB'ı kendi parasıyla ayakta duran ve yatırım yapan bir kurum haline getirdik. Benden sonra gelen idareci GATAB'ı tekrar kötü duruma getirdi" dedi.

İnsanlara içme suyu verirken para alan, su atık halinde dönerken yine para alan bir kurum olan GATAB'ın buna rağmen iflas ettiğini kaydeden Başkan Gül, "GATAB, Turizm Bakanlığı'nın büyük destekleri olmasına karşın yatırım yapılmamış zarar eden bir kurum haline getirildi. Büyükşehir Belediyesi GATAB'ı kapatırken enkazı bizim üzerimize bıraktı. Yaklaşık 10 milyon lira, eski parayla 10 trilyon liralık borç Kemer Belediyesi'ne kaldı. 10 milyon lira Kemer Belediyesi için çok büyük bir paradır. Bizim önemli yatırımlar yapabileceğimiz bir paradır. Bizim olmayan bir borcu ödemek zorunda kaldık. Borç yükünün altında kaldık" dedi.

'TÜREL KEMER'İ SEVİYORSA İLÇEYE YATIRIM YAPSIN'

ASAT'ın Kemer'e yatırım yapmadığını savunan Başkan Mustafa Gül, ASAT'a bağlanan ilçelerdeki su birliklerinin yeniden ilçe belediyelerine bırakılması gerektiğini söyledi. ASAT'ın para toplayıp yatırım yapmadığını ileri süren Başkan Gül, "Geçmişte Beldibi Antalya'ya bağlanmıştı. Oradan da sadece emlak vergisi alıp gittiler. Kemer Belediyesi'ne bağlandıktan sonra yatırım gördü, cadde gördü, altyapı gördü. İnşallah imar planı da bitecek ve daha modern bir şehir haline gelecek. ASAT, Kemer'den yıllık 70-80 milyon lira tahsil ediyor. Para Antalya'ya gidiyor ama Kemer'e harcanan bir şey yok. Sayın Menderes Türel sık sık Kemer'i çok sevdiğini söylüyor. Çocukluğunun burada geçtiğini biliyorum. Ondan ilçemize yatırım yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'TURİZMİN ALTINA DİNAMİT KOYMAYIN'

Kemer'in deniz deşarj sistemindeki arızaların acil olarak onarılması gerektiğini vurgulayan Başkan Gül, şunları kaydetti: "Turizmin altına dinamit koymasınlar. Bir an önce, sezon biter bitmez bu çalışmaların başlaması gerekiyor. Bu konuyu Sayın Turizm Bakanımıza da ilettim. Hatta bu konuda bir dosya sundum. Sayın Menderes Türel'den de rica ediyorum acil olarak deniz deşarjı sistemini yapsınlar. Kemer'in altyapısını tamamlasınlar ve özellikle derin deşarjı tamir edilsin. Kemer, yılın 250 günü denize girebilen bir ilçedir. Deniz, bizim en önemli sermayemizdir. Bu cennet ilçeye sahip çıkılmasını istiyorum. Kemer'den tahsil ettikleri parayı ilçemize yatırım olarak döndürsünler. Böylece Kemer halkı da ASAT'a verdiği parayı helal etmiş olur."