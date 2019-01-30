Başkan Genç, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz"

BAŞKAN Genç, Mahalle Muhtarı Raşit Ekin’in ev sahipliğinde, CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan, İYİ Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Kazım Gedik ile birlikte Killik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları hizmetler hakkında bilgi veren Genç, Döşemealtı için daha yapacak çok işleri olduğunu söyledi.

Başkan Turgay Genç yaptığı açıklamasında, “İlçemizin en büyük ihtiyacı olan hastaneyi halkımızın hizmetine açtık. Bugüne kadar insan odaklı çalışmaya gayret ettik. Özellikle köy statüsünü yitiren mahallelere çok amaçlı pazar yerleri yaptık ve yenilerinin de projeleri hazır. Ekolojik kreş, müze konseptli camimiz, kent meydanlarımız gençlik merkezi, trafik eğitim parkı, çocuk parkları, yeni cadde ve yollar ile modern bir görünüme kavuşturduğumuz ilçemiz hızla gelişmektedir”diye konuştu.

"Kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Antalya'da yaşayan hemen herkesin Döşemealtı’na yatırım yapmak ilçede ev yada arsa sahibi olmak istediğine dikkat çeken Başkan Turgay Genç, otogar alanını bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesine tahsis ettik. Şehirlerarası otobüs terminali artık ilçemizde olacak ve kentin dağıtım noktası haline geleceğiz. Yine doğalgazın ilçemize gelebilmesi için yoğun çaba harcadık ve sonunda Döşemealtı’nın bir kısmında enerji kullanımına başlandı. Ama yetmez daha çok hizmet yapmamız herkese ulaşmamız hizmet götürmemiz gerekiyor. Hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edebilmek için sizlerden destek istiyorum” dedi.