Başkan Esen: " Deniz kirliliğinin yüzde 70’i karadan geliyor."

KONYAALTI Belediye Başkanı Semih Esen, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Kıdemli Albay Kamil Ömer Erselcan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt ve Deniz Komutanı Deniz Albay Gökhan Göktaş’ı makamlarında ziyaret etti. "Aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor” diyen Başkan Esen, denizlerde güvenliği sağlayan Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ziyarette bulundu. Başkan Esen, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Kıdemli Albay Kamil Ömer Erselcan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt ve Deniz Komutanı Deniz Albay Gökhan Göktaş’ı makamlarında ziyaret etti. Esen, “Denizlerimiz nefes kadar vazgeçilmez bizim için. Denizlerimize baktığımız zaman deniz kirliliğinin yüzde 70’i karadan geliyor. Denizden gelen kirlilik ise yüzde 30. Konyaaltı Sahiline kıyısı olan İlçemiz, Antalya’nın, belki de Türkiye’nin en şanslı konumuna sahip. Antalya’da biz yerel yöneticiler denizlerin temizliği konusunda son derece titiz davranıyoruz. Çok sayıda mavi bayrak almış sahile sahibiz. Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız da bu anlamda son derece hassas çalışıyor. Göreve başladığım ilk günlerde ziyaretleriyle bana desteklerini bildiren komutanlarımıza bu gün iade-i ziyarette bulunmak ve kendilerine teşekkür etmek istedim” dedi. Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Kıdemli Albay Kamil Ömer Erselcan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt ve Deniz Komutanı Deniz Albay Gökhan Göktaş ise ayrı ayrı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. A