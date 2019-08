Başkan Esen, ABB Başkanı Tütüncü'yü ağırladı

KONYAALTI Belediye Başkanı Semih Esen, Akdeniz Belediyeler Birliği (ABB) ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Birlik Genel Sekreteri Süreyya İşeri ve Birlik Danışmanı Adlıhan Dere'yi makamında ağırladı. ABB'nin 1978 yılında kurulduğunu ve 41 yıldır bölgede belediyelerin ortak sorunları ile ilgili çözüm odağı olarak çalıştığını ifade eden Hakan Tütüncü, “ABB olarak bölgede belediyelerin sorunlarının çözümü için önerilerde bulunuyor, insan kaynağını çok daha donanımlı hale getirmeleri noktasında özveriyle çalışıyoruz. Sizin gibi büyük ilçe belediye başkanlarımızın katlı ve destekleri Birliğimizi güçlendirmeye önemli katkı sağlayacaktır. Daha önceki başkanlarımızın açtığı yolda, onlardan aldığımız emaneti daha da ilerilere taşımanın gayreti içindeyiz. Önümüzdeki 5 yıllık zaman zarfında Konyaaltı halkına başarılı hizmetler yapacağınıza inancımız tamdır" dedi.

Başkan Semih Esen ise şöyle konuştu:

"Yaşça belki benden küçüksünüz ama kıdemli bir Belediye Başkanı olarak ziyaretiniz beni memnun etti. Ortak noktamız var. En önemli ortak noktamız, ortak kitleye hizmet ediyor olmamız. Konu bu olunca her türlü ideolojinin, her türlü farklılığın üstünde bir ortaklaşmışlık sağlamış oluyoruz. Siz bunlardan bir tanesinin Başkanısınız, Akdeniz Belediyeler Birliği. Hangi partiden seçilirse seçilsin birçok belediyenin üye olduğu birliğin başındasınız. Belediyemiz de bu birliğin üyesi. Akdeniz Belediyeler Birliği bizim Türk kültüründe her zaman olan uzlaşma, imece, hoşgörü, tolerans ortak bir ürün çıkarma ve yardımlaşma gibi unsurların yerel düzeydeki bir örneğidir. Sizin gibi genç bir Belediye Başkanının bu işi başarıyla yürüttüğünü biliyorum. İnşallah bundan sonra aynı çatı altına beraberce birliktte çalışacağız. Sonuçta Antalya'mız kazansın, bizlerin amacı bu."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Semih Esen, Hakan Tütüncü ve beraberindeki heyete teşekkür etti.