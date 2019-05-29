Başkan Dere'nin bayram mesajı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'ın sonuna gelindiğini ve bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Dere, "On bir ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakıyoruz. Tüm İslam alemi tarafından birlik ve beraberlik duygusu içinde Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız" dedi. Ramazan Bayramı'na özel hediyelik ve ikramlıkların temin edilebileceği en doğru adresin esnaf ve sanatkarlar olduğunu aktaran Adlıhan Dere, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Esnaf ve sanatkarlarımız her zaman olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hazırlıklarını tamamladı. Özellikle bayram nedeniyle satışı artan ve fiyatları olması gerekenden düşük olan ürünlerin genelde sağlıksız şartlarda ve merdiven altı üretim olduğu bilinmelidir. Alacağınız üründen önce alışveriş yapacağınız esnafı iyi tespit edin, çünkü mahallenizdeki esnaf kendi yemediği hiçbir ürünü müşterisine de satmaz. Alışverişlerimizi mutlaka bildiğimiz, güvendiğimiz gerektiğinde hesap sorabileceğimiz mahalle esnafımızdan yapalım. Bu duygularla İslam aleminin, esnaf ve sanatkarlarımızın Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, tüm hemşerilerimize sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyorum."