Başkan Dere: Artık hizmet zamanı

AESOB Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) yönetim kurulu üyesi Adlıhan Dere, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında tartışmaların geride bırakılması gerektiğini ve yapılacak hizmetlere odaklanılması gerektiğini ifade etti. 4,5 yıllık seçimsiz döneminin kesintisiz hizmet için iyi bir fırsat olduğunu kaydeden Başkan Adlıhan Dere, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini geride bıraktık. Oylarımızı kullandık ve milletçe demokrasimize sahip çıktık. Her zaman olduğu gibi 31 Mart'ta da milli iradeye saygımızdan asla taviz vermedik. Bu vesileyle, milletimizin belediye başkanlığı görevine layık gördüğü başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlarımızı tebrik ediyor, yeni dönemin başta Antalya'mız olmak üzere, ülkemize, milletimize ve tüm esnaf-sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Adlıhan Dere, seçimlerden önce esnaf ve sanatkarların taleplerini dosya halinde Cumhurbaşkanı ve ilgili Bakanlara aktardıklarını ve yeni dönemde bu taleplere öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Dere, "Artık siyasi görüşümüz ne olursa olsun birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme ve önümüzdeki kesintisiz döneme odaklanma zamanı. Yine seçimlerden önce belediye başkan adayları esnaf ve sanatkarlarımızı, esnaf odalarımızı ziyaret ettiler, bu süreçte belediye başkan adayları hem esnafımızın sorun ve taleplerini dinledi hem de esnafımıza hizmet sözü verdiler. Şimdi seçimleri geride bıraktık ve seçimden önce söylenen sözlerin ve vaat edilen tüm hizmetlerin yerine getirilmesini temenni ediyoruz. Seçimden önce sıklıkla dile getirdiğimiz esnafımızın taleplerinin hayata geçirilmesi için vakit kaybedemeyiz. Dolayısıyla, Antalya'mız, turizm başta olmak üzere tarım ve ticarette ki önemi göz ardı edilmeden hizmet almaya devam etmeli ve böylece kazanan Antalya'mız, esnafımız ve tüm hemşehrilerimiz olmalıdır" diye konuştu.