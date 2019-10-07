Başkan Davut Çetin’den kayıt dışı istihdam uyarısı

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nejat Deniz, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin’i ziyaret etti. Sosyal güvenlik uygulamalarının ele alındığı ziyarette ATSO Başkan Yardımcıları M.Cihangir Deniz, Mustafa Atılgan ile Sayman Üye Ayhan Kızılsavaş’ta hazır bulundu.Ziyaretle ilgili bilgi veren Başkan Davut Çetin sürdürülebilir ekonomiyi ve sosyal güvenliği sekteye uğratan, işveren açısından haksız rekabet, çalışanlar açısından hak kaybı ve mağduriyetine neden olan kayıt dışı istihdam ile mücadele etmenin önemi ve kayıtlı istihdamın sağladığı faydaların görüşüldüğünü bildirdi.Başkan Çetin sözlerine söyle devam etti: “Bu kapsamda, odamız üyelerine yönelik teşvik uygulamaları, primlerin süresi içinde ödenmesi, primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde ortaya çıkacak maliyet artışları ve icra takibine konu olarak haciz ve satış işlemlerinin getirdiği sonuçların anlatılacağı bilgilendirme toplantısının değerlendirmesi yapıldı.

Kayıt dışı çalıştırmanın veya çalışmanın hem sigortalı hem de işverene büyük maliyet artışları ortaya çıkarmaktadır. Şöyle ki, sigortalının aylık bağlama şartlarını gerçekleştirememe veya daha geç gerçekleştirmesine sebep olmaktadır. İşveren yönünden ise teşviklerden mahrum kalabileceği gibi prim maliyetine göre katbekat daha fazla maliyet oluşturacaktır. Örneğin, 2019 yılı içerisinde bir yıl sigortasız çalıştırmanın tespiti halinde, işyerine uygulanacak idari para cezası (2019 yılı için geçerli) 66 bin 518 liradır. Bu yüzden Üyelerimizi bu konuyla ilgili gereken özeni göstermeye davet ediyorum” dedi.İl Müdürü Nejat Deniz ziyarette, kayıt dışı istihdamla mücadelede sürekli ve yaygın denetimlerin yürütüldüğünü, borcu bulunan işverenlerin teşviklerden ve diğer kolaylıklardan yararlanmak için işverenlerin primlerini ödemesi veya taksitlendirmesinin önemli olduğunu, aksi durumda icra takip ve haciz işlemlerine konu olabileceği uyarısında bulunuldu.