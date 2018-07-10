Başkan Çoban: “Srebrenitsa katliamında insanlık vicdanı katledildi”

SREBRENİTSA katliamında insanlık vicdanının katledildiğini belirten Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, “Bu zulüm günlerini unutturmaya çalıştıklarından daha fazla hatırlayacak ve hatırlatacağız” dedi.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995'te başlayan, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerler tarafından öldürüldüğü soykırım hakkında açıklama yapan Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, hayatını kaybeden tüm Boşnak Müslümanlara Allah’tan rahmet diledi.

Çoban, “Kim uygularsa uygulasın, kim mağdur edilirse edilsin zalimin ve mazlumun adını, adresini sormadan, kayıtsız koşulsuz insan hakları ve özgürlüklerin savunucusu olarak, herkes sussa bile biz susmayacağız. Eğitim- Bir Sen olarak bu zulüm günlerini unutturmaya çalıştıklarından daha fazla hatırlayacak ve hatırlatacağız” dedi.



“8 binden fazla Müslüman katledildi”

Birleşmiş Milletlerin ‘Güvenli’ ilan ettiği bölgeye sığınmış silahsız, çaresiz 8 binden fazla Boşnak Müslümanın 23 yıl önce 11 Temmuz 1995’te dünyanın gözü önünde katledildiğini, Birleşmiş Milletler’de Barış Gücü olarak görevli 600 Hollandalı asker ve komutanın, kendilerine sığınan binlerce çaresiz, silahsız sivili korumayıp Sırp katillere teslim ettiğini hatırlatan Mustafa Çoban, katliamın sorumlusu öldürülenlerin cesetleri tanınmasın diye parçalatarak toplu mezarlara gömdüren Bosna Kasabı Ratko Mladiç’in Lahey’de Savaş Suçları Mahkemesi’nde müebbet hapse mahkum edildiğini, katliamın üzerinden 11 yıl geçmiş olmasına karşın hakkında hüküm verilmeyen başsorumlulardan Slobodan Miloseviç’in ise 2006’da hayatını kaybettiğini dile getirdi.



“BM bu haliyle sorun teşkil etmektedir”

Çoban, “Aliya İzzet Begoviç önderliğinde direnen Boşnak Müslümanları yok etmeyi amaçlayan kalleş, karanlık, kirli planlara alet ve aracılık eden uluslararası kurum ve kuruluşlar, insanlığın güven duygusunu, iğrenç bir istismarla kötüye kullanmıştır. BM, o günden bu yana dünya güvenliğinin teminatı olma vasfını kaybetmiş, dahası zulme karşı insan haklarından yana bir sığınak olmaktan çıkmıştır. Gazze’den Arakan’a özellikle Müslümanları hedef alan sistematik zulüm ve katliamlara sistematik destek vermeyi adeta politika haline getirmiş gözüken BM, bu haliyle bir sorun teşkil etmektedir” diye konuştu.



“Katliamların hemen hepsi batılı devletler eliyle yapılmıştır”

Katliamlar üzerinden medeniyetin seyir grafiğini çıkarmak isteyenlerin sadece son yüz veya iki yüz yıla bakmalarının yeterli olacağını belirten Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugüne kadar mağdur ve maktullerin çoğu Müslüman olan katliamların hemen hepsi batılı devletler eliyle yapılmıştır. Onlar nedense hem öldürüyor, hem suçluyorlar. Hem öldürüyor hem mağdur rolü oynuyorlar. Bizler ise hem öldürülüyoruz hem suçlanıyoruz! Emperyalizmin askerleri, siyasi gücü kullanarak, güdümlü medyanın desteğini alarak yaptığı saptırma ve karartmayla; öldürdükleri insanları suçlu ve katliamcı, katilleri masum ve medenî göstermeye çalışıyorlar. Öldüren onlar korkulan bizler oluyoruz.”