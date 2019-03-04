Başkan Çetin: Enflasyon beklentilerin altında

ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ATSO Başkanı Çetin, enflasyonun beklentilerin oldukça altında kaldığını söyledi. Fiyat artışları ertelenen ürünlerin ve piyasadaki sert durgunluğun da etkisinin bunda etkili olduğunu kaydeden Başkan Çetin, "Ekonomide büyüme, enflasyon, kur ve faiz cephesinde olumlu değişim için tek çözüm yolu güven yaratacak köklü yapısal reformların başlatılmasıdır" dedi. Başkan Çetin, 2019 Şubat ayı enflasyonunun bir önceki aya göre TÜFE'de yüzde 0,16, yurtiçi ÜFE'de yüzde 0,09 olarak açıklandığını kaydetti. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 19,67, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,59 olarak gerçekleştiğine değinen Başkan Çetin, ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artışın yüzde 2,48 ile 'sağlık', yüzde 1,64 ile 'eğitim' ve yüzde 0,90 ile 'gıda ve alkolsüz içecekler' gruplarında görülürken, en fazla düşüşler yüzde 4,81 ile 'giyim ve ayakkabı', yüzde 0,39 ile 'çeşitli mal ve hizmetler' ve yüzde 0,37 ile 'eğlence ve kültür' gruplarında görüldüğünü ifade etti. Yıllık bazda enflasyondaki en fazla artışın yüzde 29,25 ile 'gıda ve alkolsüz içecekler'de görüldüğüne değinen Başkan Çetin, enflasyondaki frenleyici etkinin giyimden, artırıcı etkinin ise sağlık, eğitim ve gıdadan geldiğini kaydetti. Başkan Çetin şöyle konuştu: "Rakamlar detaylı incelendiğinde, enflasyona olumlu desteğin giyim indirimlerinden geldiği, ev eşyası, elektrik, doğal gaz gibi konut grubu kalemlerinde fiyatların yatay seyirde kaldığı, gıda fiyatlarının yüzde 0.9 artışla enflasyonu artırıcı yönde katkı yaptığı anlaşılmaktadır. Gıda fiyatlarında artışın büyük oranda narenciye ve sebze fiyatlarından kaynaklandığını görüyoruz. Mandalina, portakal, nar, muz, marul, salatalık, patates gibi ürünlerde fiyat artışları devam ederken, domates, kuru soğan, patlıcan, elma gibi ürünlerde fiyat düşüşü enflasyonda yavaşlamaya olumlu katkı yapmıştır. Bu çerçevede piyasaya müdahalelerinin etkisinin yüksek olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca, et ve süt ürünlerinde fiyatlar değişmemiş, hatta baz etkisinden dolayı önceki yıl fiyatlarında kalmıştır."

'DÖVİZDE İSTİKRAR KORUNURSA ENFLASYON YÜZDE 16 DÜZEYİNE İNEBİLİR'

Enflasyonun beklentilerin oldukça altında kalarak olumlu sürpriz yapmasında kuşkusuz, fiyat artışları ertelenen ürünlerin ve daha önemlisi piyasadaki sert durgunluğun da etkisi bulunduğuna işaret eden Davut Çetin, "Enflasyonun yıl sonuna doğru, döviz kurunda istikrar korunduğu ve yönetimli fiyatlar çok artmadığı takdirde baz etkisiyle birlikte yüzde 16 düzeyine gelmesi beklentiler dahilindedir" dedi.

DURGUNLUK, ATSO ANKETİNDE DE GÖRÜLÜYOR

Davut Çetin, şubat ayındaki sürpriz sonuçta piyasa durgunluğunun etkisi olduğunu, bu nedenle dikkatle izlenmesi gereken önemli bir konu olduğunu vurguladı. Ekonomide diğer göstergeler ve ATSO tarafından yapılan anket çalışmalarının da durgunluğun ciddi boyuta ulaştığını gösterdiğine işaret eden Başkan Çetin, "Durgunluğun aşılması noktasında en önemli husus ise tüketici ve yerli ve yabancı yatırımcı güveninin güçlenmesidir. Bunun için ekonomi yönetiminde kararlılık, şeffaflık ilkeleriyle açık iletişim öncelikli olmalıdır. Kısa dönemde ekonomide büyüme, enflasyon, kur ve faiz cephesinde olumlu değişim için tek çözüm yolu, büyük bir güven yaratacak köklü yapısal reformların başlatılmasıdır. Seçim sonrasındaki süreçte yapısal reform adımlarının ivedilikle, geniş bir uzlaşı ile atılması son derece önemli olacaktır" diye konuştu.

BATI AKDENİZ'DE ENFLASYON

Batı Akdeniz Bölgesi enflasyonuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Başkan Çetin, “Bölgemizdeki TÜFE artış oranı, aylık bazda yüzde 0,52, iki aylık bazda yüzde 1,76 ve yıllık bazda yüzde 20,88 olarak gerçekleşmiştir. TR61 Bölgesi (Antalya-Isparta-Burdur), 26 bölge arasında aylık enflasyonda 5., iki aylık enflasyonda 7. ve yıllık enflasyonda ise 13. sırada yer almıştır. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nin, aylık, iki aylık ve yıllık değerlendirmede Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür" dedi.