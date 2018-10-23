Başkan Çalık: 2019'da fark yaratacağız

SERİK Belediye Başkanı Ramazan Çalık, belediyenin tüm imkanlarını ilçeye hizmet üretmek amacıyla seferber ettiklerini aktardı. Fiziki yatırımlara ilaveten Serik Belediyesi olarak üst yapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına da büyük özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çalık, "İlçemize bağlı tüm mahallelerimizde ulaşım ağları oluşturmakla birlikte bu ağları sıcak asfaltla donattık. Bu mahallelerimizin tamamına vatandaşlarımızın kullanabileceği kapalı alanlar, çocuklarımız için oyun grupları, boş ve metruk alanlarda ise çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları yaptık" dedi.

'MODERN ŞEHİR HAYATINA GEÇİYORUZ'

İlçe merkezinde halkın huzurlu bir ortamda sevdikleriyle hoşça vakit geçirmesi için caddeleri ışıl ışıl hale getirdiklerini kaydeden Başkan Çalık, "Gençlerimizin hem sosyal yaşamlarına hem de eğitimlerine katkı sağlamak için Gençlik Merkezini ilçemize kazandırdık. İnşallah yeni yılla beraber faaliyete geçecek. Bunun yanında yine temeli atılacak olan kültür merkezimizde gerçekleştirilecek olan kongre, sinema, tiyatro, toplantı gibi etkinliklerle ilçemiz modern bir şehir hayatına geçecek" diye konuştu.

70 YILLIK SORUN TARİHE GÖMÜLDÜ

Bundan sonraki dönemde de Serik halkı için hizmet yolunda daha büyük adımlar atacaklarını belirten Çalık, şöyle dedi:

"Halkımız bize bu şerefli görevi 4 yıl önce layık gördü. Biz de bu güveni boşa çıkarmamak için ekibimle beraber 'İşimiz gücümüz Serik' sloganıyla yola çıktık. Gece gündüz uğraşlar sonunda ilçemizin gelişip güzelleşmesi için imar yönünden, önündeki en büyük engel olan mülkiyet sorunu ortadan kaldırdık. Neredeyse cumhuriyet tarihimizle yaşıt, ilçemizin kangren olmuş sorununu 4 yıllık hummalı bir çalışmadan sonra çözdük. Allah'ımıza şükürler olsun ki halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik."