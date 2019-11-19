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Başkan Böcek’ten “yerinde tespit” ziyareti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Kemer’de STK temsilcileri ile buluştu. “Kemer’e dün olduğu gibi bugün de sahip çıkmaya devam edeceğiz” diyen Başkan Böcek, Kemer’in sorunlarının çözümü noktasında Büyükşehir’in bütün gücüyle hareket edeceğini ve yapılması gereken ne varsa yapacaklarını söyledi.

ANTALYA 19.11.2019, 12:13
Başkan Böcek’ten “yerinde tespit” ziyareti
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19 İLÇEDE muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu toplantılarda dile getirilen sorun ve talepleri yerinde görmek için ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Böcek bu kapsamda Kemer’de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bölgesel sorunların konuşulduğu toplantıda çözüm için izlenecek yol haritası da ele alındı. Kemer Belediyesinde gerçekleşen toplantıda konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Kemer’in sorunlarını hep beraber masaya yatırarak çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz” dedi. Pazartesi günleri haricinde otopark olarak kullanılan Pazartesi Pazarı’nın Kemer’in acı tablolarından biri olduğunu söyleyen Başkan Topaloğlu, bütün seramikleri patlayan ve çok kötü durumda olan Kemer Cumhuriyet Meydanı ile ilgili de Başkan Böcek’e bilgi verdi ve destek istedi.

"Kemer'e sahip çıkacağız"
Kemer’in kendisi için çok özel bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan Muhittin Böcek ise sorunların yerinde tespit etmek istediğini belirterek, “Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız dedik. Birlikte yapacağız ve burada sizlerin de katkılarıyla buradaki hem Cumhuriyet Meydanı hem Pazar yeri ile ilgili gerekli çalışma yapacağız. Ayrıca Liman Caddesindeki otoparkla ilgili de çalışacağız. Büyükşehir’in burada yapması gereken ne varsa yapacağız. Hep birlikte Kemerimize dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.Soruları da cevaplandıran Başkan Böcek, arıtmalarla ilgili yaptığı açıklamada Çarşamba günü ASAT Genel Kurulu’nda bakanlıkla yapılan protokolün gündeme geleceğini hatırlattı. Başkan Böcek, “Arıtmalarla ilgili bir sıkıntımız yok. Antalya’mızın gerek Belek bölgesi gerek Kemer bölgesi olmak üzere Alanya’yı da dahil ederek arıtmaların hepsini birlikte çözeceğiz” diye belirtti.

Turizm birliği çağırısı
Böcek turizme yönelik tanıtımlarda Kemer’in ayrı bir destinasyon olarak tanıtılmasının talep edilmesi üzerine, “Tüm ilçe belediye başkanlarımızın da yer almasını istediğimiz Turizm Birliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni tanıttığım gibi Kemer’i de tanıtacağımdan kimsenin tereddüttü olmasın. Birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle Antalya Birliğini kuruyoruz. Turizm ve Dışişleri Bakanımızla toplantı yaptık. Şehircilik Vergisi ve Konaklama Vergisi konusunda Bakanlık nezdinde kurulan ajansla ortak noktada buluşacağız. Bakanlık düzeyinde bir temsilcinin de olacağı tek birlik üzerinden bunu yürütmeyi hedefliyoruz. Önemli olan Antalya’dır" ifadelerinde bulundu.
Başkan Böcek Antalya-Kemer arasındaki deniz otobüslerinin seferlerinin durdurulmasıyla ilgili sorular üzerine yaptığı açıklamada ise, “6 milyon TL zarar var. İhale hazırlığındayız. Çok yakın zamanda ihaleye çıkacağız. Kemer İş Adamları Derneği olarak sizin almanızı öneriyorum. Bu güzelliği de Kemer’e sağlarsanız size minnettar kalırız” ifadelerini kullandı.
Böcek daha sonra Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile birlikte Kemer Pazartesi Pazarı, Kemer Cumhuriyet Meydanı, Liman Caddesi ve Kemer Belediyesi’ne ait otopark alanında incelemelerde bulundu. Sorunları yerinde tespit eden Başkan Böcek bölge esnaf ile sohbet edip hayırlı işler diledi.

#Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı #Muhittin Böcek #Kemer #STK temsilciler #Antalya
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