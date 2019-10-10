Başkan Böcek’ten Duralilere imar müjdesi

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yıllardır imar sorunu yaşayan Duraliler Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşarak, yeni imar çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Böcek’in çalışma arkadaşları ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıda ilk olarak Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Hüsamettin Elmas, bölgenin mahkeme kararları ile iptal edilen planlama süreçleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. Yargı iptalleri nedeniyle bölgenin şu anda plansız alan olduğunu kaydeden Elmas, iptal edilen son planlanın şu an üst mahkemede olduğunu anlattı. Başkan Böcek, daha sonra vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Duraliler sakinleri, iptal edilen planlarda konut-ticaret dengesizliği bulunduğunu ifade etti.



“En güzel planı yapmaya gayret edeceğiz”

Bölge halkına seçim öncesi verdiği sözleri unutmadığını belirten Muhittin Böcek, imar sorununun çözümü konusunda 2 aydır çalıştıklarını söyledi. Vatandaşları memnun edecek bir plan hazırlığında olduklarını anlatan Böcek, “Şu anda üst mahkemeden gelecek kararı bekliyoruz. Karar gelir gelmez planlama için düğmeye basacağız. Konut-ticaret dengesinde vatandaşlarımızı mutlu ve memnun edecek bir planlama yapacağız. Yapılması gerekenin en iyisini yapacağız. Bir daha iptal edilmemesi için doğru düşüneceğiz, doğru bir plan yapacağız. Biz burada üzüm yiyeceğiz, bağcı dövmeyeceğiz. En az zayiatla en güzel planı yapmaya gayret edeceğiz. Hiçbir tereddüttünüz olmasın” diye konuştu.



“Halkımızı bilgilendireceğiz”

Planlamayı bölge halkıyla birlikte, şeffaf bir şekilde gerçekleştireceklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, “Halkımızı sürekli bilgilendirip, görüşlerini alacağız. Sadece ben bilirim yok. Biz beraber bileceğiz. Hep söylediğimiz gibi “Biz birlikte yaparız” dedi.