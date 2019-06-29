Başkan Böcek'ten taziye ziyareti

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, trafik kazasında hayatını kaybeden Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Yakup Akdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyareti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçileriyle paylaşan Böcek, şu ifadelere yer verdi: "Elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden çalışma arkadaşımız Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personelimiz merhum Yakup Akdemir için taziye ziyaretinde bulunduk."