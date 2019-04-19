Başkan Böcek'ten 'Kadın Gücü' vurgusu

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Başkan Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, 19 ilçe kadın kolları başkanları, üyeleri ve İyi Parti Kadın Kolları üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda bir araya geldi. Kadınların her alanda yaptığı çalışmalarla bugüne kadar önemli destekler sunduğunu ifade eden Başkan Böcek, bundan sonraki süreçte de kadınların gücünden ve çalışmalarından destek almaya devam edeceğini söyledi.



Deveci, Başkan Böcek’e teşekkür etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e görevinde başarılar dileyen Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci özlemle bekledikleri bir günü yaşadıklarını belirterek, “Şehrimize, ülkemize bahar geldi. Sizinle birlikte Antalya'nın çok daha ileri, çok daha güzel, çok daha aydınlık günlere erişeceğine inanıyoruz. Kadınlara çok değer verdiğinizi biliyoruz ve teşekkür ediyoruz” dedi.



Başkan Böcek, kadınların gücüne dikkat çekti

Başkan Muhittin Böcek, seçim çalışmaları boyunca başta il ve ilçe kadın kolları yönetimleri olmak üzere ittifakın kadın kolları ve gençlerle beraber 19 ilçede, 913 mahallede 99 gün boyunca koştuklarını hatırlatarak, “100’üncü gün yüzümüz güldü. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Böylesine önemli, anlamlı ve kutsal bir görevde, büyükşehir belediye başkanlığı görevinde bulunmama vesile olan hepinizi yürekten kutluyorum” diye konuştu.



Hizmetlerle yolumuza devam edeceğiz

Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 5 yıl süre içerisinde aynı azim ve kararlılıkla durmadan çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi. 18 Nisan’da belediye başkanı olarak 21. yılına girdiğini hatırlatan Başkan Böcek, 21. Yılının Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile taçlanmasının mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

“Şimdi çalışma zamanı” diyen Başkan Böcek, yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Gazipaşa’dan Kaş’a kadar yapılması gereken neler var hepsine bakıyoruz. Ancak hiçbir zaman Genel Başkanımızın ve benim söylediğim gibi hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Haksızlığa uğrayan arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı geri getireceğimizi ama bunun yanında siyasi görüşünden dolayı da kimseyi işinden etmeyeceğimizi söylemiştik. Bu düşünce ile çalışıyoruz. Biz halka hizmeti Hakka hizmet bildik ve bu yolda devam edeceğiz.”



Başkan Böcek’ten Fener Alayı’na davet

Yeni bir dönemin başladığını ifade eden Başkan Böcek, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin başta olmak üzere çok büyük bir başarı elde edildiğini belirten Başkan Böcek, bu başarıda ittifakın ve kadınların önemli bir katkısı olduğunu altını çizdi. Bu birlikteliği korumak gerektiğine dikkat çeken Başkan Böcek, “Aldığımız bayrağı daha yükseklere inançla sevgiyle hep birlikte büyüteceğiz” dedi. Antalya’da 23 Nisan’ın bu yıl çok daha büyük bir coşku ile kutlanacağını söyleyen Başkan Böcek, 23 Nisan’da yapılacak Fener Alayı ve Haluk Levent Konserine tüm Antalyalıları davet etti.