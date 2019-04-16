Başkan Böcek'ten beraberlik mesajı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yoğun mesaisine başladı. Belediye ile ilgili çalışmaların yanı sıra mesaisinin bir bölümünü de ziyaretlere ayıran Başkan Böcek, vatandaşların tebriklerini kabul ederken, aralarında milletvekilleri, eski belediye başkanları, kurum müdürlerinin de olduğu çok sayıda ziyaretçiyi makamında ağırlıyor.

Hayırlı olsun ziyaretine gelenlere güzel dilekleri için teşekkür eden Başkan Böcek, vatandaşların fotoğraf taleplerini de geri çevirmiyor. Makamı ziyaretçi akınına uğrayan Başkan Böcek, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Eski Kültür ve Turizm Bakanı İbrahim Gürdal, Eski Milletvekili Osman Akman, Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları Bekir Kumbul ve Mustafa Akaydın’ı ağırladı.



İl Müdürlerinden “hayırlı olsun” ziyareti

Antalya’da görev yapan kamu kurumlarının il müdürleri de Bakan Böcek’i makamında ziyaret etti. Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan başta olmak üzere İl Müftüsü Osman Artan, Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz, TÜİK Antalya İl Müdürü Abdi Öncel, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat, Tapu ve Kadastro Müdürü Funda Aydın Seymen, Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk de Başkan Böcek’e görevinde başarılar diledi.



Başkan Böcek güzel dilekler için teşekkür etti

Kendisine duyulan güvene ve gösterilen ilgiye teşekkür ederek memnuniyetini dile getiren Başkan Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne adım attığım ilk günden bu yana bizleri yalnız bırakmayan ve desteğini esirgemeyen tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine ve Antalya’da 5 yıl boyunca birlikte mesai yapacağımız kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine nazik ziyaretleri ve güzel dilekleri için teşekkür ediyorum. Antalya’ya hizmet etmek için yoğun mesaimize başladık. Gece gündüz demeden Antalya’mıza hizmet edebilmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.