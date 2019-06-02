Başkan Böcek'ten bayram mesajı: 'Her şey güzel olacak'

Başkan Muhittin Böcek mesajında, sevgi, dostluk ve dayanışma duyguları içerisinde geçirilen bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti. Bayramların dargınlıkların son bulduğu, sevgi ve saygının öne çıktığı, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği özel ve önemli günler olduğunu kaydeden Başkan Böcek, "Sevginin, kardeşliğin, mutluluğun hâkim olduğu nice bayramlar geçirmek dileğiyle siz değerli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi. Başkan Böcek, mesajında şunları kaydetti: "Bizleri biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi korumak en önemli görevlerimizdendir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak siz kıymetli hemşehrilerimizin Ramazan ayının maneviyatını yaşayarak, bu ayı en güzel şekilde geçirebilmenizi sağlamaya gayret gösterdik. Karaalioğlu Parkı'nda kurduğumuz Ramazan Çarşısında her akşam farklı bir etkinlik düzenleyerek eski Ramazanları hatırlatmaya çalıştık. Büyüklerimiz geçmişi yâd ederken, çocuklarımızın da eski Ramazanları yaşamasını istedik." "Dolu dolugeçen bir ayın ardından şimdi Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle şehrimizde ciddi bir yoğunluk yaşanacak. Ülkemizin dört bir yanından tatilini geçirmek üzere yüz binlerce misafirimiz olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin ve tatilini geçirmek üzere kentimize gelen misafirlerimizin huzurlu bir bayram yaşayabilmeleri adına da gerekli tüm önlemlerimizi aldık." "Ebediyete intikal eden yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız için mezarlıklarımızda temizlik ve bakım çalışmalarımızı yaptık. Ramazan boyunca sıkı denetimler yapan zabıta ekiplerimiz bayram tatili süresince de görev yapacak. ASAT ve İtfaiye personelimiz de yaşanabilecek acil durumlar için bayram tatili boyunca görev başında olacaklar." "Vatandaşlarımızın akraba ziyaretlerini rahatça yerine getirebilmesini sağlamak adına ulaşımla ilgili de sevindirici bir karar aldık. Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, Antray venostalji tramvayı vatandaşlarımıza üç günlük Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek. Tüm gayretimiz ve dileğimiz Antalya'da bayramın huzur, mutluluk ve güven içerisinde geçmesidir." "Birlik ve beraberlikten barış ve mutluluktan yana tüm değerlerimizi koruduğumuz nice bayramlar dileği ile sevgili hemşerilerimin Ramazan Bayramını kutluyorum. Ramazan Bayramımızın ülkemize, ailenize, sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu güzel günler getirmesini diliyorum. Her şey Antalya'mız için, ülkemiz için güzel olacak.