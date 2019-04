Başkan Böcek: 'Siyaseti seçim meydanlarında bıraktım'

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve 70 Oda Başkanıyla Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda bir araya geldi. Başkan Böcek’in esnaf teşkilatının içinden gelmiş birisi olmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu dile getiren AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalyalı esnaf ve sanatkarların, belediye ile beraber şehre her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını belirtti. Başkan Böcek’in 4 dönem yaptığı Konyaaltı Belediye Başkanlığı sürecinde de her zaman esnaf ve sanatkarlar ile iç içe çalıştığını hatırlatan Dere, “Şimdi de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar 80 bin 539 esnafımızla meseleleri çözeceğinize inancım sonsuz. Çünkü siz el değilsiniz. İçimizden birisiniz. Siz buraya seçilirken biz seçim kampanyanızı takip ettik. Bazı köylere traktörle bazı ilçelere otobüsle, bazı yerlere servisle giderek içimizden biri olduğunuzu ispatladınız. Şimdi bütün Türkiye sizi merak ediyor. Esnaf teşkilatımız Şoförler Odası’nda görev yapmış biri olarak sizinle gurur duyuyor” ifadelerini kullandı. Başkan Böcek’e tüm esnaf adına hayırlı olsun dileklerini ileten Dere, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



Başkan Böcek 18 Nisan’ın önemini anlattı

AESOB Başkanı Dere nezdinde Antalya’daki bütün esnaflara güzel dilekleri için teşekkür eden Başkan Muhittin Böcek, ziyaretin gerçekleştiği 18 Nisan’ın kendisi için çok özel bir anlam ifade ettiğini anlatarak, “1999’da belediye başkanlığı seçiminde bu saat itibariyle oyumu kullanmıştım. Bugün belediye başkanlığında 21'inci yılıma giriyorum ama bu kez Antalya Büyükşehir belediye Başkanı olarak. Bunu da sizlere, siz değerleri hemşehrilerime, oda başkanlarıma borçluyum” diye belirtti. Siyaseti seçim meydanlarında bıraktığını vurgulayan Böcek, asıl önemli olanın Antalyalılara seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmek olduğunu belirtti. 100 günlük seçim maratonu boyunca Antalya’nın 19 ilçesi ve 913 mahallesinde dertleri dinlediğini söyleyen Böcek, "Seçim öncesi ne söylediysek bugün de aynısını söylemeye devam ediyoruz. ‘Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız’ dedik. Çalışmalarımızı da bu anlamda yapacağız. Bütün ilçelerimizde toplantı yapacağız. Toplantımızda kaymakamımız olacak, oda başkanlarımız olacak, siyasi partilerin başkanları ve belediye başkanları olacak. Antalya’yı birlikte yöneteceğiz" mesajını verdi.



"31 Mart hasat zamanı"

31 Mart yerel seçimlerini 25 yıllık siyasi yaşamı ve belediye başkanlığının hasat zamanı olarak nitelendiren Böcek, bugüne kadar hiç parti rozeti takmadığının altını çizerek, “Bugüne kadar herkesin belediye başkanı oldum. Şimdi hizmet zamanıdır. Geçmişle hiç hesabımız yok ancak Büyükşehir Belediyemizin 4.3 katrilyon ASAT’ın da 1 katrilyon 700 bin TL borcu var. Süreçle ilgili zorluklarımız var. Beş yıl gece gündüz hep birlikte koşacağız. Esnafımıza, Büyükşehir Belediyemize ne görev düşüyorsa bunu beraber yapacağız. Ben çalışmaya geldim. Geçmiş dönemin borçlarını her gün televizyonlara çıkıp söyleyecek birisi değilim. Ben bir sefere mahsus Antalya Büyükşehir Belediyemizin borçlarıyla ilgili bir açıklama yapacağım. Ben çalışmak için vatandaşımıza söz verdim. Onun için bu görevi aldık. Bu görevi de en iyi şekilde sizlerle birlikte yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Böcek, bundan sonraki süreçte yapacağı ilçe ziyaretlerinde de oda başkanları ile mutlaka bir araya geleceğini hatırlatarak en kısa sürede esnafla yeniden bir araya gelme sözü verdi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere Oda Başkanları ve esnaf adına Başkan Böcek’e çiçek takdim ederken, ziyaret toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.