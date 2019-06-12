Başkan Böcek, sivrisineklerin neden arttığını açıkladı

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin haziran ayı olağan meclisi, Muhittin Böcek başkanlığında, 96 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. 43 maddenin karara bağlandığı mecliste gündem dışı konuşmalarda AK Parti adına konuşan sözcü Nafiz Tanır, bu konuşmaların çok uzun sürdüğünü söyledi. AK Parti grubu olarak gündem dışı konuşmalarını 10 dakika ile sınırlı tutacaklarını belirten Tanır, "Belediyeyi kazandıktan sonra sözlerinizi unutmamanızı bekliyoruz. Bazı çalışanların iş akitlerini sonlandırdığınızı, bazılarının ise yerlerinin değiştirildiğini görüyoruz. Bu kararınızı gözden geçirmenizi istiyoruz. Kadınlar Plajı uygulamasında döneminizde şezlong ve şemsiye ücreti alındığı, koruma bantlarının kaldırıldığına yönelik duyumlar alıyoruz. Sivrisinek şikayetlerinin arttığını görüyoruz" diye konuştu. Tanır'ın Kadınlar Plajı'nda şezlong ve şemsiyenin ücretli hale getirildiğine yönelik söylemine ANET Genel Müdürü de olan CHP'li meclis üyesi Mesut Kocagöz yanıt verdi. Her sezon öncesi plaja gölgelikler yapıldığını belirten Kocagöz, ancak şiddetli rüzgarlarda bu gölgeliklerin zarar gördüğünü söyledi. Kocagöz, "Kamu malı rüzgarlarda heba olurdu. Biz de gölgelik yerine şemsiye uygulamasını başlattık. Doğal olarak personel ihtiyacımız arttı. Söylenenin aksine Kadınlar Plajı kapatılmıyor, geliştiriliyor. Giriş ücretsiz olmaya devam edecek. Şezlong önceki dönem olduğu gibi yine 5 liradır" dedi.

'GÜNDOĞMUŞ EN GÜZEL İLÇELERİMİZDEN BİRİ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Nafiz Tanır'ın personelin başka ilçelere sürgün edildiğine yönelik sözlerine cevap verdi. Böcek, "Geçen yıl 2 Haziran'da o dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olan Menderes Türel'e bizim arkadaşlar, personelin Gündoğmuş ilçesine neden gönderildiğini sordu. Türel de soruya 'Gündoğmuş Antalya'nın en güzel ilçelerden birisidir' demişti. Şimdi ben de aynı şeyi söylüyorum, Gündoğmuş en güzel ilçelerimizden biridir" dedi.

'SİVRİSİNEKLE MÜCADELE EDENLERİ SEÇİM İŞLERİNE GÖNDERDİNİZ'

Sivrisinek eleştirilerine de yanıt veren Başkan Böcek, Türel döneminde Çevre Sağlığı Dairesi Başkanı olan İnanç Argun'un görevinin başında olduğunu söyledi. Böcek, "Seçim zamanı sivrisinekle mücadele edecek çocukları dağlara taşlara seçim çalışması için gönderirseniz şimdi sivrisinek rahatsızlık yaratır. Şimdi 130 arkadaşım sinekle mücadele için işe başladı. Yapılması gereken her şeyi beraber yapacağız" dedi.