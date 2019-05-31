Başkan Böcek personeliyle bayramlaştı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen törende Başkan Muhittin Böcek, Başdanışman Cansel Tuncer, Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz, genel sekreter yardımcıları, danışmanlar da hazır bulundu. Belediye çalışanları, daire başkanları ve birim müdürleri önderliğinde bayramlaşma törenine katılarak Başkan Böcek ile tokalaştı.

TÜM BİRİMLER GÖREV BAŞINDA OLACAK

Çalışma arkadaşlarının hem bayramını hem de Kadir Gecesi'ni tebrik eden Başkan Böcek, "İnşallah bu bayram ülkemize, tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu güzel günler getirir. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın" dedi. Antalyalıların ve tatilini Antalya'da geçiren yerli ve yabancı misafirlerin rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleriyle görev başında olacağını ifade eden Başkan Böcek, “Ben dahil bütün ekibimiz vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.