Başkan Böcek: 'Oy almak için yanlış proje yapmayacağım'

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş’ta sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile buluşarak, Kaş’ın sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. STK temsilcilerine tek tek söz veren Başkan Böcek, taleplerini aldı. Belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda, ulaşım, Kınık Toptancı Hali, sera atıkları sorunu, tarımsal destek, Kaş-Kalkan otoyolu, Kaş’ın turizm karakterini tehdit eden imar planlaması, kaçak yapılaşma, sürdürebilir turizmle ilgili konular gündeme geldi. Başkan Muhittin Böcek, “Ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız” diyerek herkesi kucaklayan bir anlayışla Antalya’ya hizmet edeceklerini belirterek, Kaş’taki STK’larla da bu bağlamda bir araya geldiklerini ifade etti. Antalya’nın dertlerine derman olmaya geldiklerini vurgulayan Böcek, STK’ların görüşlerinin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.



Kırsaldan kalkınma

Hayata geçirecekleri yerelden kalkınma modelinin en önemli odağının tarım olduğunun altını çizen Başkan Muhittin Böcek, çiftçiye destek olarak kırsaldan kalkınacaklarını, ilerleyen süreçte bununla ilgili ayrıca toplantılar yapacaklarını anlattı. Böcek, seçim bildirgesinde yer aldığı gibi sera atıklarını biyogaza dönüştüreceklerini dile getirdi. Köylerden geçen Kaş-Kalkan otoyolu projesinin olumsuzluklarının dile getirilmesi üzerine Başkan Böcek, projeyle ilgili iki ayrı davanın yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, bilirkişi raporlarının vatandaşın lehine olduğunu, STK’ların projeyle ilgili çekincelerinde hem fikir olduklarını vurguladı.



Sorunlar kaşlılarla birlikte çözülecek

Son zamanlardaki imar planlarının Kaş’ın turizmini ve doğasını tehdit ettiğinin dile getirilmesi üzerine Başkan Muhittin Böcek, imarla ilgili sorunları Kaşlılarla birlikte yerinde çözeceklerini ifade etti. Başkan Böcek, mesleki ve yabancı dil kursu isteyen STK temsilcilerine olumlu yanıt verdi.



Oy almak için yanlış proje yapmayacağım

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Kınık Toptancı Hal Projesi’yle ilgili de şunları söyledi: “Seçim döneminde ihalesi yapılmış 350 milyon liralık bir proje. Hallerin kaldırılacağının söylendiği, kimsenin hallere ne olacağını bilmediği bir dönemde öncelikli hedefimizde bu proje yoktur. Önce hallerin ne olacağını Antalya adına, köylüm adına, çiftçim adına göreceğim. Görmeden 350 milyon lira yatırmayacağım oraya. Bu para sizin paranız. Köylü çocuğu olarak halinizden en iyi anlayan başkanım ama seçim zamanı oy alayım diye bunları yapmayacağım size. Ben doğru olanı yapacağım. Ben kimsesizlerin kimsesi olarak, bütün vatandaşlarımın hemşehrilerimin dertlerine derman olmak için geldim. Tüm hallerle ilgili sıcak asfaltından, fiziki şartlarının düzeltilmesine kadar bütüncül bir çalışma yapacağız.”

