Başkan Böcek, muhtarları dinledi

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'Yerelden kalkınma, yerinden yönetim' anlayışıyla başlattığı ilçe buluşmalarına Korkuteli'nde devam etti. Ziyareti kapsamında ilk olarak bir otelde muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşan Başkan Böcek, danışmanları, belediye bürokratları ve daire başkanlarıyla sorun ve talepleri dinledi, fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda, mahalle muhtarları, ova yollarının kime ait olup olmadığı konusunda muhatap bulamadıklarını ifade etti. Ayrıca, ASAT bünyesinde sulama suyu sorunları, içme suyu, mezarlıklarda kapalı alan, yol, grup yolları, asfalt ve sıcak asfaltla ilgili taleplerini dile getirdi. Muhittin Böcek, muhtarlar ve STK temsilcilerinin sorun, öneri ve taleplerini yerine getirilmesi için ilgili daire başkanlarına talimat verdi.



'GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞIZ'

CHP İlçe Başkanı Yıldıray Çıldır ve İYİ Parti İlçe Başkanı Cemal Tınkaz da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Böcek, "Gece gündüz demeden 99 gün hep birlikte koşmuştuk ve sonuç olarak 100. günde yüzümüz güldü. Korkuteli'nde muhtar ve STK temsilcileri ile buluşarak sorunları yerinde görmek ve dinlemek için geldik. Çalışma arkadaşlarım, Büyükşehir Belediyesi ve diğer meclis üyesi arkadaşlarımla beraber Antalya'mıza, Korkuteli'mize güzel hizmetler yapacağız" dedi. Toplantıda 58 muhtar, dernek ve kooperatif başkanı olduğunu vurgulayan Böcek, "Birlikte çalışacağız. 5 yıl boyunca kimseyi ötekileştirmeden yolumuza devam edeceğiz. Öncelikli hedeflerimiz var. Korkuteli'nin sorunları ile ilgili yapılması gereken ne varsa ilgili birlikte çözüm arayacağız. Bize yakışanı yapacağız" diye konuştu. Muhittin Böcek, toplantının ardından Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'i de makamında ziyaret etti. Başkan Böcek, ziyaretin anısına Ömer Niyazi İşlek'e fincan takımı hediye etti.