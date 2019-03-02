Başkan Böcek Kumluca'da seçim ofisi açtı

CHP Kumluca Belediye Başkan adayı Mustafa Köleoğlu'nun seçim koordinasyon merkezi açılışına CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP milletvekilleri Cavit Arı, Rafet Zeybek, Aydın Özer, İYİ Parti milletvekilleri Hasan Subaşı, Feridun Bahşi, Tuba Varol Çokal, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'HAL'DEN ANLAYAN BİR BAŞKANIM

Açılış töreninde konuşan Muhittin Böcek, projelerini anlattı. Böcek, “Antalya'ya hazırladığımız projeler halkın derdine derman olacak projelerdir. Tarımla ilgili halden anlayan bir başkanınız var. Antalya'nın çok önemli sorunları var. Hep birlikte bu sorunları çözeceğiz. Bizim karşımızda aday olanlar projelerini açıklamışlar. Siz ilk önce 2004-2009'da 2014-2019'da halka verdiğiniz sözleri tutun. İlk defa aday olmuş gibi proje açıklıyorlar. Bunca yıldır neredeydiniz" dedi.

Başkan adayı Böcek, daha sonra katılımcılarla seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

BEYKONAK MAHALLESİ'NDE VATANDAŞI DİNLEDİ

Muhittin Böcek, Yaş Sebze-Meyve İşçileri Derneği Kumluca Şube Başkanı İbrahim Korkut ve yönetimini de ziyaret etti. Böcek, işçilerin sorunlarını dinleyerek, göreve geldiklerinde kısa sürede çözeceklerini söyledi. Muhittin Böcek, Beykonak Mahallesi'nde de vatandaşlarla buluştu. Muhittin Böcek, vatandaşlara projelerini anlatarak destek istedi.

MUHTARLARLA BULUŞTU

Muhittin Böcek'in Kumluca ziyaretinde muhtarlarla da bir araya geldi. Kumluca Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Tüfekçi'nin ev sahipliğindeki toplantıda Böcek, muhtarları dinledi. "Muhtarlar benim mesai arkadaşımdır" diyen Muhittin Böcek, “20 yıldır belediye başkanlığım süresinde muhtarlarımız bizlerin her zaman çalışma arkadaşımız olmuştur. Muhtarlarımız halkımızla bizlerin arasında köprü görevi görür. Muhtarlarımızın taleplerini her zaman dikkate aldık, alacağız" diye konuştu.