Başkan Böcek, Konyaaltı Lisesi’nde

KONYAALTI Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftalarında okul ziyaretlerine devam ediyor. Konyaaltı Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Muhittin Böcek, Okul Müdürü Nedim Yıldız’a ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Konyaaltı Anadolu Lisesi’nin kendinde ayrı bir yeri olduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, “Belediye Başkanı olarak göreve başladığım ilk yıllarda Konyaaltı’nda devletin lisesi yoktu. Bu okulun yerinde ilkokul vardı. İlkokulun yıkılarak yerine yeni bir okulun yapılmasını istedik. Ancak o dönem birçok kişi yeni bir okul yapılamaz düşüncesiyle mevcut okulun yıkılmasına karşı çıkmıştı. Biz ise bölgemize bir lise kazandırmanın gayretiyle çoktan çalışmalarımıza başlamıştık. Ve en nihayetinde bu gayretlerimiz sonuç vermiş, Konyaaltı’na devletin lisesini kazandırmıştık. Bu anlamda bu okula yaptığım her ziyaret beni o günlere götürür ve duygulandırır” dedi.

Konyaaltı’nda eğitim-öğretime ayrı bir önem verdiğini söyleyen Başkan Böcek, “Devletin lisesinin olmadığı günlerden bugünlere kadar birçok eğitim yatırımının önünü açtık, destek olduk. Şimdi Konyaaltı’nda 53 tane okul var. Eğitime katkı sunan herkese teşekkür ederim. Yeni eğitim-öğretim yılının öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu. Konuşmaları sonrasında okul bahçesine çıkan Başkan Muhittin Böcek’e öğrenciler büyük ilgi gösterdi.