Başkan Böcek'in 'Basın Bayramı' mesajı

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 24 Temmuz 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Böcek mesajında, "Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyunu doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirerek toplumun aydınlanmasına hiç kuşkusuz önemli bir katkı sunuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir' sözleri gazeteciliğin Türkiye Cumhuriyeti için ne kadar önemli olduğuna işaret etmektedir. Ancak, Türk basınının içinde bulunduğu şartlar her geçen gün gazeteciliği daha da zor bir meslek haline getirse de, her zorluğa rağmen görevini başarıyla sürdüren, şehrimizin sesi, gözü, kulağı ve aynası olan siz kıymetli basın emekçilerimize teşekkür borçluyuz."

Başkan Böcek, mesajında şu ifadelere verdi:

"İlkeli, etik, hak ve adaletten yana, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, basın meslek ilkelerine bağlı bir anlayışla mesleğini icra eden basın çalışanlarımızın şehrimizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki gelişmesinde ve kalkınmasında pay sahibi olmaya devam edeceğinden de kuşkum yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümünde fikir ve düşünceleri nedeniyle şehit düşen basın emekçilerini saygıyla anıyor, fikir işçisi tüm basın çalışanlarının, '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."



Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 13:45