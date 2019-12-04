Başkan Böcek, eski çalışma arkadaşlarını yanına aldı

20 yıl Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptıktan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Millet İttifakı'nın adayı olarak CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek, yakın çalışma arkadaşlarının büyük bir bölümünü yanına aldı. Konyaaltı'ndaki belediye başkan yardımcılarının yanı sıra birim müdürlerini tek tek Büyükşehir'de toplayan Böcek, dün itibarıyla iki müdürü daha ekine aldı.

20 YILDIR BERABER ÇALIŞTIĞI İSİMLERİ YANINA ALDI

Konyaaltı'nda Emlak İstimlak Şube Müdürü Gözde Arat, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı kadrosuna atandı. Mevlüt Özdemir ise daire başkanlığındaki görevinden alınarak Özel Kalem Müdürlüğü emrine alındı. Böcek'in 20 yıldır beraber çalıştığı Konyaaltı Destek Hizmetleri Müdürü Hava Dağcı da Büyükşehir Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevine getirildi. Dağcı'ya kadar burada daire başkanlığı yapan Mediha İlknur Aygün de İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirildi.

MEHMET BALIK: İSTİFA ETMEDİM

İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini yürüten Uğurcan Ecemiş de Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık'ın vekaleten daire başkanlığı yaptığı Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'na atandı. Balık, bir istifasının söz konusu olmadığını, aynı dairede asaleten atandığı Muhtar Bilgi Merkezi Şube Müdürü olarak görev yapmaya devam edeceğini kaydetti.