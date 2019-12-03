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Başkan Böcek engelli bireylerle bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurum, kuruluşlarla ortak hareket ederek engelleri birlikte aşacağız” dedi.

ANTALYA 03.12.2019, 16:42
Başkan Böcek engelli bireylerle bir araya geldi
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3 ARALIK Dünya Engelliler Günü nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde engelli bireyler ve ailelerine yönelik özel program düzenledi. Cam Piramit’te düzenlenen ve yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yemeğin ardından Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde eğitim gören engelli öğrenciler dans, ritim ve müzik gösterisi sundu. Etkinlikte engelli bireyler ve ailelerinin sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Böcek, “Bu özel günde sizlerle ve ailelerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bizler sadece 3 Aralık’ı Dünya Engelliler Günü olarak görmüyoruz. Çünkü biz yerel yöneticiler olarak 7/24 sizlerle ve kıymetli ailelerinizle beraber engelleri birlikte aşmak için çalışıyoruz” dedi.

19 ilçede çalışma
25 yıllık siyasi hayatı boyunca Antalya’daki engelli dernekleriyle birlikte birçok projeye imza attığını belirten Başkan Böcek, "Vatandaşlarımızın hiçbirini ötekileştirmeden onlar için neler yapabiliriz diye çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Konyaaltı’nda başkanlık yaptığım dönemlerde iş okulumuz Türkiye’de 41. Okuldu. Derneklerimizle beraber birçok projeye ve çalışmaya imza attık. Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural ağabeyimiz de hep bize önderlik yaptı. Özel ve güzel günlerde sizlerle beraber olduk. Engelli kardeşlerimiz için özel kaldırımlar, yürüyüş alanları ve parklar yaparak bugünlere geldik. Şimdi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 19 ilçemizde engel tanımayan kardeşlerimize yaşamlarını en iyi şekilde devam edebilmeleri için her alanda yardımcı olmayı sürdüreceğiz" ifadelerinde bulundu.Antalya’da önceki dönemlerde görev yapan tüm belediye başkanlarına engelli bireylere yönelik çalışmaları için teşekkür eden Böcek, “Biz de bundan sonra geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz, engel tanımayan çocuklarımızla beraber daha güzel işler yapmak için çalışacağız. Bu anlamda 19 sivil toplum örgütümüzün başkanlarına, yöneticilerine, sevgili çocuklarımızın kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum. Engelleri hep birlikte aşacağız” diye konuştu.Böcek konuşmasının ardından engelli bireyler ve aileleriyle fotoğraf çektirdi. Engelli öğrenciler tarafından sunulan gösterileri izleyen Başkan Böcek, daha sonra Türk Halk Müziği Sanatçısı Nihat Akçer’in seslendirdiği şarkılara çocuklarla birlikte eşlik etti.

#Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı #Dünya Engelliler Günü #Muhittin Böcek #Antalya
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