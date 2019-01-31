Başkan Böcek EMITT'te Antalya'yı tanıtıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Antalya'yı tanıtıyor.

Başkan Böcek EMITT'te Antalya'yı tanıtıyor
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İSTANBUL TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde tatil seçeneklerinin tanıtılacağı EMITT, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un da katılımıyla açıldı. Birçok davetli ismin katıldığı açılışta Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanı Muhittin Böcek de yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMITT'te Antalya'yı tanıtıyor. Başkan Böcek, “Antalya'mızın güzelliklerini anlatıyoruz. Antalya deniz, güneş ve kum üçgeni dışında kış turizmi ve tarihi dokusuyla da katılımcıların dikkatini çekiyor. Tüm yıl boyunca turizm seçenekleri ile sektöre önemli alternatifler sunuyoruz. Kış mevsiminde Saklıkent Kayak Merkezi ile kayak turizmine hizmet veriyoruz. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği bölgeler arasında yer alıyoruz. Dünyanın birçok milletinden insan yerleşik olarak Antalya'da yaşamayı tercih ediyor" dedi. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren, 80 ülkeden yüzlerce turizmciyi ağırlayan EMITT, 3 Şubat Pazar günü sona erecek.

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