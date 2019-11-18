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Başkan Böcek'e Sahil Antalya daveti

Alkoçlar ve ALSE Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i Sahil Antalya'ya davet etti. Yazılı bir açıklama yapan Ender Alkoclar, " Bu bölgeyi en iyi bilen dönemin Konyaaltı belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’tir. Kendisinin de bu bölge için projeler ürettiğini ve gelişmesi için çok uğraştığını biliyorum.Sayın Muhittin Böcek’i, takviminin müsait olduğu ilk fırsatta , Antalya’nın göz bebeği olan “Sahil Antalya”yı ve bizleri ziyaret etmeye davet ediyorum ." dedi.

ANTALYA 18.11.2019, 12:01
Başkan Böcek'e Sahil Antalya daveti
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AÇIKLAMASINDA Alkoçlar Turizm grubu hakkında bilgi paylaşan Ender Alkoçlar, 1950 yılında kurulmuş, yetmiş seneye yakın zamandan beri Turizm ve Otelcilik yapan, Türkiye’nin en eski, yerli ve milli, zincir otel markası olduklarını belirterek " Sahil Antalya yaşam parkı Avrupa’nın en büyük sahil projesidir . Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sahil Antalya projesinin işletmesinin nasıl ve kime yaptırılacağı planlanırken, ana kriter olarak , konusunda tecrübeli, Turizm kökenli ve büyük grupların katılabileceği bir ihale süreci planlanmıştır. Burada amaç, Türkiye’nin büyük Turizm gruplarından birisinin bu sorumluluğu aldığı takdirde, projenin Antalya’ya yakışan bir bir şekilde işletilebilmesi, doğru shopmix kurgusunun yapılabilmesi ve uzun yıllar Antalya halkına ve Türkiye turizmine değer katacak bir eserin, hak ettiği şekilde yaşatılmasının sağlanmasıdır." dedi.



İnandık ve projeyi üstlendik
Sahil Antalya Projesine kendilerinin de aralarında bulunduğu on büyük firmanın ilgi gösterdiğini, ancak bu grupların bir kısmı projeyi ufak bulduğunu, bir kısmı da işin zor ve fizibilitesinin yetersiz olması sebebiyle sürece dahil olmadığını söyleyen Ender Alkoçlar, " Alkoçlar grubu ise Dünyanın Turizm Başkenti olmaya aday Antalya’ya inanmış ve bu zor işi üstlenmiştir. Konyaaltı sahilinin bu projeden önce nasıl bir yer olduğunu, tüm Antalya halkı benden daha iyi bilmektedir . Bu güzel projeyi Antalya’da yaşayan en önemli mimarlardan, bölgenin geçmişini bilen Şemsettin Tugay çizmiş ve Antalya’ya bu projeyi kazandırmıştır. Proje, Strazburg’ta Avrupa konseyi Binasında düzenlenen, Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında yapılan İdeal Kent Ödül töreninde “En iyi Çevre Ödülünü” almıştır. " diye konuştu.

Böcek'e davet
Bugün itibarıyla Sahil Antalya'nın medeni bir yaşam alanı haline geldiğini ve ailelerin, gençlerin huzur içinde gezip dolaştığı Dünya çapında bir yer olduğunu ifade eden Alkoçlar, şöyle devam etti: " Bu bölgeyi en iyi bilen de dönemin Konyaaltı belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’tir. Kendisinin de bu bölge için projeler ürettiğini ve gelişmesi için çok uğraştığını biliyorum. Ancak önemli olan bugün, Antalyalıya hizmet eden bu alana sahip çıkılarak, Antalya’nın bu değerini kazanmasıdır. Sayın Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye başkanı seçilmiş ve Antalya için hizmet vermeye devam etmektedir. Kendisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın “Devr-i sabık yapmayın, hizmet için bana gelin” çağrısına ilk uyan Büyükşehir belediye başkanıdır . Yoğun programını bildiğimiz Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’i, takviminin müsait olduğu ilk fırsatta , Antalya’nın göz bebeği olan “Sahil Antalya”yı ve bizleri ziyaret etmeye davet ediyorum. "

#Başkan Böcek #Sahil Antalya #Ender Alkoçlar #Antalya Büyükşehir Belediye Başkan #Muhittin Böcek
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