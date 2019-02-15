Başkan Böcek'e ÇYDD'den teşekkür plaketi

'BEN Bu Şehre Aşığım' isimli kitabını tanıtan CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, kitap satışından elde ettiği tüm geliri ÇYDD'ye bağışlayacağını açıklamıştı. Reyonlarda satışta olan kitabın gelirinin kendilerine aktarıldığını ifade eden ÇYDD Antalya Şube Başkanı Ayşe Neyişçi ve yönetim üyeleri Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Muhittin Böcek, “Öncelikle Atatürk ilke ve devrimlerini ve cumhuriyetin kazanımlarını koruma yolunda atılan her adımı desteklediğimin bilinmesini isterim. Bu doğrultu da faaliyet yürüten kurum ve kuruluşları da maddi-manevi desteklediğimi söylemeliyim. Geçtiğimiz günlerde yaptığım kitap tanıtım toplantısında da kitabımın satışından elde edilen gelirin tamamını, belirttiğim bu nedenlerle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağışlayacağımı duyurmuştum. Öyle de yaptım" dedi. Bu bağışın kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden ÇYDD Antalya Şube Başkanı Ayşe Neyişçi de Başkan Böcek'e teşekkür plaketi takdim etti.