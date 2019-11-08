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Başkan Böcek 'Büyük Ödül'ü aldı

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünün sahibi olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü, Başkan Muhittin Böcek, ÇEKÜL Başkanı Metin Sözen'den aldı.

ANTALYA 08.11.2019, 16:42
Başkan Böcek 'Büyük Ödül'ü aldı
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TKB tarafından üye belediyeler arasında kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla, Şubat 2001 tarihinde alınan kararın ardından verilmeye başlayan ödüller bu yıl da sahiplerini buldu. TKB desteği ve ÇEKÜL Vakfı işbirliği ile düzenlenen YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı kapsamında, Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi (Nekropol Alanı) ile Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünün sahibi oldu.

ESKİ BAŞKANLARA TEŞEKKÜR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ödülü TKB Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile ÇEKÜL Başkanı Metin Sözen'den aldı. Ödül alan herkesi kutlayan Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ödül aldığı projenin 2005 yılında başlayan bir proje olduğunu belirterek, projeyi başlatan ve devam ettiren eski başkanlar Menderes Türel ve Mustafa Akaydın'a teşekkür etti. Yarışmaya Haziran ayında başvuru yaptıklarını söyleyen Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesini ödüle layık gören jüri üyelerine de teşekkür etti.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması Jürisi 36 belediyeden 36 uygulama, 24'ü de proje dalında olmak üzere 60 projeyi değerlendirdi. Jüri Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'nü 'Çağdaş Kent Müzesi' konseptiyle düzenlenen Nekropol alandaki çalışmalardan dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne verdi.Törende, ödülün veriliş gerekçesi şöyle açıklandı:“Antalya Büyükşehir Belediyesi; arkeolojik miras alanının çağdaş çözümlerle, kent hayatının içinde etkin kılındığı tasarımları, kentin bütüncül gelişim sistematiğini tamamlayan koruma senaryoları, kültür üretiminin özgün bir işlevlendirme modeli vasıtasıyla sürdürdüğü programları ve koruma-gelişim dengesinin başarılı biçimde kurulduğu, kent merkezinin ekonomik ve sosyal canlılığını destekleyen koruma anlayışları nedeniyle 2018 yılı Metin Sözen Koruma Büyük Ödülüne layık görülmüştür."

DÜNYA LİTERATÜRÜNDE YERİNİ ALACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaların sürdüğü Nekrolpol Alanı'ndaki projenin tamamlanması ile söz konusu alan, çağdaş müzecilik ve korumacılık açısından sergileme açık hava müzeciliğine ilişkin dünya literatürlerinde yerini alacak ve Antik Dönem Antalya'sının dini-etnik-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısını tanıtacak. Proje turizm başkenti olan Antalya'yımüzeler kentine dönüştürerek yerli ve yabancı ziyaretçilerin bu tarihe tanıklık etmesini sağlamak açısından da büyük önem taşıyor.

#Başkan Böcek #büyük ödül #tarihi kentler birliği #Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü #Antalya Büyükşehir Belediyesi #Muhittin Böcek #Antalya #antalya haber
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