Başkan Böcek, belediye personeliyle bayramlaştı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen törene, Başkan Muhittin Böcek'in yanı sıra Başdanışman Cansel Tuncer, Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz, genel sekreter yardımcıları ve danışmanlar katıldı. Belediye çalışanları, daire başkanları ve birim müdürleri önderliğinde bayramlaşma törenine katılarak Başkan Böcek ile tokalaştı. Belediye personeliyle tek tek el sıkışan Başkan Böcek, tüm çalışanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kurban Bayramı süresince vatandaşların ve tatilcilerin hiçbir sıkıntıyla karşılaşmaması için Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinin bayram süresince görevde olacağını ifade eden Başkan Böcek, "Yerli yabancı vatandaşlarımızın sağlık, mutluluk, huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmeleri için başta biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediye başkanı arkadaşlarımız, tüm kurum ve kuruluşlar hepimiz vatandaşlarımızın memnuniyeti ve mutluluğu için 24 saat ayakta olacağız. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak 3 yerde ücretsiz kurban kesim hizmeti vereceğiz. Vatandaşlarımız dini vecibelerini yerine getirecekler" dedi.

TRAMVAY HİZMETE GİRİYOR

Kurban Bayramı süresince Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayın ücretsiz yolcu taşıyacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Aynı zamanda pazar günü tramvay çalışmaya başlıyor. Bayram boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak. Ben bu vesile ile sevgili hemşerilerimizin, Antalya'ya gelen bütün konuklarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" diye konuştu.

PERSONELİN MAAŞLARI YATTI

Kurban Bayramı öncesinde personelin maaşlarının ve ikramiyelerinin yattığını belirten Başkan Böcek, “Belediyemizde 12 bin 553 çalışanımız var. Bu çalışanlarımızla ilgili dinimizde bile teri soğumadan işçinin hakkını vermek boynumuzun borcudur. Biz böyle bir görüş ve düşünce içerisinde bu göreve talip olduk. Yanımızda çalışanlarımızın maaşları yattı ve ikramiye hak edenler ikramiyeleri de dahil olmak üzere yatırmış olduk. Biz bütün vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine, ülkemize, ailelerine herkese sağlık mutluluk huzur ve barış dolu güzel günler getirmesini diliyorum" dedi.



