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Başkan Böcek Balbey projesini vatandaşlarla konuştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Balbey Mahallesi Koruma Eksenli Yenileme Projesi'ni düzenlediği toplantıda vatandaşlarla görüştü.

ANTALYA 11.12.2019, 12:22
Başkan Böcek Balbey projesini vatandaşlarla konuştu
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ATATÜRK Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda düzenlenen Balbey Halk Buluşması'na Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Büyükşehir Meclis Üyesi İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Hacıarifoğlu, Başdanışman Cem Oğuz, Başkan Danışmanı Şehir Plancısı Alper Gökçay, Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan, ANTEPE Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş, Kent Estetiği Daire Başkanı Barış Soykam, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Hüsamettin Elmas, İmar Şube Müdürü Süleyman Kocabaş, Balbey Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, Bal-Der üyeleri, Kent Konseyi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda, projeyle ilgili süreç anlatılarak, Balbey sakinlerinin görüşleri ve eleştirileri alındı. Projenin olgunlaşması adına mahalle sakinlerinin öneri ve talepleri dinlendi.

GİZLİ KAPAKLI ÇALIŞMA YAPMAYACAĞIZ

Başkan Muhittin Böcek toplantının açılışında yaptığı konuşmada, seçim bildirgesinde öncelik verdiği projelerden birinin de Balbey olduğunu hatırlatarak, “Seçim sürecinde vatandaşlarımızdan gizli kapaklı bir çalışma yapmayacağız, planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz dedik. Haksızlığa uğrayan vatandaşlarımızın haklarını teslim edeceğimizi, bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olacağımızı söyledik. Herkesin belediye başkanı olarak sorunları çözeceğimizi ifade ettik. Balbey'i de çözeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın" dedi.

ÖNERİLERİNİZ ÇOK ÖNEMLİ

Başkan Böcek, bugüne kadar Balbey için çivi çakan önceki belediye başkanları ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti. Seçimden bugüne kadar geçen süreçte, Balbey ile ilgili oluşturdukları teknik heyetin toplantılar yaparak, ilgili odalar ve STK'larla projeyi masaya yatırdığını anlatan Başkan Muhittin Böcek, “Bugün de belediyedeki çalışma arkadaşlarımla birlikte sizlerin projeyle ilgili önerilerinizi dinleyeceğiz. Sizin düşünce ve önerileriniz çok önemli" diye konuştu

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Vatandaşların önerileri ve teknik ekibin çalışması doğrultusunda çok geçmeden ikinci bir halk buluşması gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Bu buluşmanın sonunda Balbey için ne yapabileceğimizi birlikte göreceğiz. Proje nasıl devam edecek, yol haritasına birlikte karar vereceğiz. Sen ben yok biz varız, biz birlikte yaparız dedik. Balbey'de sizin haklarınızı koruyarak yapılabilecek ne varsa yapmaya çalışacağım" dedi.

BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

Toplantında tek tek söz alan Balbey sakinleri, önceki plana yönelik eleştirilerini, öneri ve taleplerini dile getirdi. Balbeyliler, halk buluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, katılımcı bir anlayışla proje ile ilgili görüşlerini aldığı için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

#Başkan Böcek #Balbey projesi #Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
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