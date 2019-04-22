Başkan Böcek ASAT’ı ziyaret etti

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli yatırımcı kuruluşu olan Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen brifinge katıldı. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Av. Cancel Tuncer ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette kendisini karşılayan kurum yöneticileri ile tanıştı ardından toplantı yaptı.



ASAT’ın mali durumu anlatıldı

ASAT Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan sunumda Başkan Böcek’e kurumun mali durumu ve hareketleri ile ilgili bilgi verildi. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlı ise kurumda çalışan işçi, memur, şirket personeli ile ilgili Başkan Böcek’i bilgilendirildi. ASAT Genel Müdür Yardımcısı Osman Yıldız tarafından verilen brifingde ise ASAT’ın mevcut faaliyetleri ile ilgili güncel bilgiler aktarıldı.



“ASAT hizmetlerine devam edecek”

ASAT’ın gerek bütçesi gerekse faaliyet kapsamı açısından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kuruluşlarından biri olduğuna dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kendisine sunulan brifing için teşekkür ederek, “Arkadaşlarımızın aktardığı bilgilerden gerekli notlarımızı aldık. ASAT, Antalya’nın 19 ilçesinde önemli çalışmalar gerçekleştiren yatırımcı bir kuruluşumuz. Alt yapı, su ve kanalizasyon işleri Antalya gibi bir şehirde asla ihmal edilemeyecek öneme sahip konulardır. Bundan sonraki 5 yıllık dönemde de ASAT Antalyalı hemşehrilerimize en güzel ve en kaliteli hizmeti sunmaya devam edecektir” dedi.