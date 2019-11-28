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Başkan Böcek: “Antalya Turizm Birliğini hayata geçiriyoruz”

Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın nüfusunun 9 katı turiste ev sahipliği yaptığını söyledi. Başkan Böcek bu durumun alt yapıdan çevreye, ulaşımdan temizliğe kadar pek çok konuda belediye hizmetlerine ilave yük getirdiğini belirterek, “Ortak akılla çözüm üretmek adına Antalya Turizm Birliği’ni hayata geçiriyoruz” dedi.

ANTALYA 28.11.2019, 13:53
Başkan Böcek: “Antalya Turizm Birliğini hayata geçiriyoruz”
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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve sektör temsilcilerinin katıldığı kongrede Antalya turizminin geleceği konuşuldu.

Nüfusun 9 katı turist ağırlıyoruz
Kongre’nin açılışında yaptığı konuşmada Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapı, ulaşım, çevre başta olmak üzere çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Muhittin Böcek, “Antalya’mız 16 milyon yabancı, 4 milyon yerli turist ile 20 milyon turiste ev sahipliği yapmakta ve ülkemizin geceleme sayısı olarak yüzde 67’sini karşılamaktadır. Yani nüfusumuzun 9 katı oranında misafire hizmet ediyoruz. Bu hizmet başta alt yapı, ulaşım, çevre gibi belediye hizmetlerine de ilave yük getiriyor” dedi. Bu yükü verdiği örneklerle anlatan Başkan Böcek, turistik tesislerde turist başına düşen günlük ortalama su tüketiminin 650 litre, katı atık üretiminin 2.5 kg, elektrik tüketiminin ise 30 KW/saat olduğunu söyledi.

Ortak akılla yönetim
Kenti ortak akılla yönetmek adına çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Böcek, “Hem mahalli idareleri, hem de turizm sektör temsilcilerini bir araya getirerek bütüncül bir anlayışla turizme ilişkin teknik, alt yapı, fuar ve benzeri çalışmaları birlikte gerçekleştireceğimiz Antalya Turizm Birliği’ni hayata geçiriyoruz” dedi.
210 Mavi Bayraklı Plajı ile dünya kentleri arasında birinci sırada olan Antalya’da çevre odaklı turizm anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Başkan Böcek şöyle konuştu; “Denizlerimizde denetim yapan tekne sayısını arttırdık. Drone ile deniz ve çevre kirliliği denetimlerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Deniz araçları atık alım istasyonlarının 3’üncüsünü Demre’de açtık. Boğaçayı’nın temizliğinde ilk defa deniz süpürgesini kullandık. 3 adet sabit, 1 adet mobil hava kirliliği ölçüm istasyonunu devreye aldık.”

Arıtma tesisi yatırımları
Denizlerin temizliği konusunda da çok hassas davrandıklarını ifade eden Başkan Böcek, arıtma tesisleri ile ilgili şu bilgiyi verdi; “2020 yılı içinde belediyemizin öz kaynaklarıyla Konaklı Arıtma Tesisi’nin yenilenmesi ve kapasite artışı için 12 milyonluk yatırım ve Lara Arıtma Tesisi’nin kapasite artışı ile 15 milyon liralık yatırımı tamamlayacağız. Okurcalar Arıtma Tesisi yenilenmesi ve kapasite artışı için 10 milyonluk yatırımı 2021 yılında hayata geçireceğiz. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte yapacağımız protokol çerçevesinde 250 milyonluk Belek Arıtma Tesisi, 345 milyonluk Kemer Arıtma Tesisleri ve Alanya Arıtma Tesisleri de hizmete girecektir. 225 milyon liralık yatırımla 300 kilometrelik kanalizasyon hattımız da 2022 yılında tamamlanacaktır.”

Turizmi 12 aya yayılacak
İç turizmi canlandırmak ve turizmi 12 aya yaymak adına da çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, kent estetiğine önem vererek şehir mobilyaları başta olmak üzere özel günlerde meydanların, caddelerin ve falezlerin aydınlatılması, şehrin baştan sona çiçeklerle donatılması çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı. Başkan Böcek, Antalya’nın tarihi ve turistik merkezlerinden geçecek olan otobüslerle şehir turlarına başlanacağını, dijital platformlarda destinasyon tanıtımının tek elden yürütülmesine öncülük ederek Antalya’nın marka değerinin arttırılacağının da altını çizdi. Başkan Böcek, Kundu-Belek arasında turizm yolu çevre düzenlemesi iyileştirme projesi ve Boğaçayı 2. Etap rekreasyon projesinin de hazır olduğunu ifade etti.

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