Başkan Böcek: Antalya'nın 19 ilçesine eşit hizmet vereceğiz!

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen, belediye başkanları ile iş dünyasının bir araya geldiği 3. Antalya İş Dünyası Yerel Yönetimler Zirvesi'nde kentsel ve sektörel konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Zirvede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya ile ilgili çalışmalarını ve hayata geçirilecek projeleri anlattı.



19 İLÇEDE ULAŞIM MASTER PLANI

Antalya'nın nüfus olarak Türkiye'nin 5. büyük şehri olduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, kentin en önemli 3 sorununun işsizlik, ekonomi ve ulaşım olduğunu ifade etti. Antalya'nın Türkiye'nin 4'üncü en fazla motorlu taşıtına sahip ili olduğunu belirten Başkan Böcek bu durumun ulaşımla ilgili sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi. Başkan Böcek, Antalya'da 19 ilçede ulaşım master planı ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından oda başkanlarının da dahil olacağı ortak bir çalışma ile bu sorunun hep beraber çözüleceğini anlattı.



KRUVAZİYER LİMAN BÜYÜK LİMAN'A

Yeraltı otoparkları yaparak Antalyalıların bu anlamda yaşadığı sıkıntıyı da çözeceklerini söyleyen Başkan Böcek, bisiklet yollarının da revize edileceğini açıkladı. Kruvaziyer liman ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Böcek, “Kruvaziyer limanın master planda yer aldığı gibi - ki bakanlık önerisi de o şekildeydi - Antalya limanında olması gerekiyor. Danışmanlık firması ile bu konuda görüşmelerimizi yaptık ve şimdi Antalya büyük limanında bu çalışmalara başladık" dedi.



YENİ CAZİBE MERKEZİ YARATILACAK

Başkan Böcek 3500 dönümlük Lara Kent Parkı'nın Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi konusunda da ilgili bakanlıklarla görüşeceğini söyledi. Başkan Böcek, afet toplanma merkezi, katlı otopark konusunda da çalışmaların ve yazışmaların sürdüğünü açıkladı. Başkan Böcek, Haşimişcan, Balbey mahalleleri ve Kaleiçi bölgesinin seçim öncesinde de vadettiği gibi bütüncül bir proje ile yeniden ele alınacağını ve bu alanda bir cazibe merkezi yaratılacağını anlattı.



ALTIN PORTAKAL ULUSAL VE ULUSLARARASI OLACAK

Göreve gelir gelmez öncelikli hedeflerini belirlediklerini ve bu yönde çalışma başlattıklarını anlatan Başkan Böcek, bu yıl 56.'sı düzenlenecek film festivalinin Altın Portakal adı ile yapılmasının da bu önceliklerden biri olduğunu söyledi. 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası boyutta olacağını ifade eden Başkan Böcek, “Hem yerelde hem genelde gereğini yapacağız. 26 Ekim-1 Kasım arasında festivali sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Bayramı ile aynı tarihlere denk gelmesi dolayısıyla bütün vatandaşlarımızın katılımları ile festivali yapacağız" dedi.



KIRCAMİ İLE İLGİLİ RESMİ YAZI YOK

Kırcami ile ilgili son günlerde basında zaman zaman açıklamalar yer aldığını dile getiren Başkan Böcek, “Büyükşehir Belediyesine gelmiş resmi bir yazı yok. Ancak seçim öncesi iptal edildiği ve bu konudan haberdar olduğunu söyleyen arkadaşlarımız oldu. Kırcami kimsenin siyasetine alet edilecek bir yer değildir. Kırcami'de yolun bir tarafında sekiz, on katlı binalar, bir tarafta marul ekmeye devam eden vatandaşlarımız var. Bu onların kaderi olmamalı" diye konuştu.



TÜNEKTEPE DAHA DA GELİŞECEK

'3. Antalya İş Dünyası Yerel Yönetimler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada gündeme dair merak edilen konularda açıklamalarda bulunan Başkan Böcek “Tünektepe'de otel yapmayacağız" dedi. Tünektepe'yi daha da geliştireceklerini anlatan Başkan Böcek, “Tünektepe'yi seyir terasları, çay bahçeleri gibi vatandaşlarımızın günü birlik dinlenebileceği alanlar olarak değerlendireceğiz" dedi.



İNANÇ TURİZMİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Antalya'nın en önemli sektörü olan turizmle ilgili de konuşan Başkan Böcek, “Turizm alanları ve sahillerle ilgili sıkıntıları hepimiz çok iyi biliyoruz. Master planımız kapsamında çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Tüm ilçeleri kapsayan atık su arıtma master planını gerçekleştireceğiz" dedi. İnanç turizmini de öne çıkaracak çalışmalara öncelik vereceklerini söyleyen Başkan Böcek, Elmalı ve Demre gibi yerlerin tanıtımına ağırlık verileceğini dile getirdi. Başkan Böcek kış turizmine yönelik eksiklerin de acilen giderileceğini, Tahtalı ve Saklıkent'in kültür sanat ve spor etkinlikleri ile cazibelerinin artırılacağını anlattı.



TARIM İÇİN YERELDEN KALKINMA MODELİ

Antalya'nın bir diğer önemli sektörü olan tarım ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Böcek, yerelden kalkınma modeli ile çiftçiye destek verileceğini belirterek, “Üretici ve tüketicileri Büyükşehir Belediyesi olarak buluşturacağız. Sera artıkları merkezleri faaliyete geçirilecek. Atıklar bu merkezlerimizde organik gübre ve biyogaza dönüştürülecek. Sera projelerindeki yatırım maliyetlerini ve bürokratik işlemleri de en aza indirmek için imar yönetmeliklerinden kaynaklanan sorunları azaltacağız. Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji santrallerini Antalya'ya yayacağız. Tarımsal sulamada elektrik bedava olacak" dedi.



19 İLÇEYE EŞİT HİZMET

Antalya'nın 19 ilçesine eşit hizmet gideceğini belirten Başkan Böcek, “Mahalleye dönüşen tüm köylerin, köy yerleşim alanlarının tespiti yapılarak imar planları tamamlanacak. İlçelerimizde kırsalda yer alan mahallelere muhtarlıkların gözetiminde çok amaçlı sosyal donatı alanları, salonlar yapacağız. Biz planlı, kurallı kent, kimlikli kent için geliyoruz dedik. Tüm mahallelerimizde vatandaşlarımızın düğününü, mevlidini yapabileceği alanlar yapacağız" diye konuştu.



ANTALYA İÇİN GEREKLİ PROJELERE DEVAM

Antalya için gerekli tüm projelerin devam ettirileceğini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Kamu yararı olan Doğu Garajındaki yerimiz, eski Atatürk Stadımızın orası dahil olmak üzere birçok projemize hızla devam ediliyor. Bununla ilgili bir tereddüttünüz olmasın. 12 projeyi beklemeye aldık. Teknik anlamda bazı maliyetleri yüksekse eksiltmeli götürüyoruz. Bazılarını iptal edeceğiz" dedi. Başkan Böcek konuşmaların ardından zirvenin sonunda bu anlamlı buluşmanın gerçekleşmesine öncülük eden ATSO Başkanı Davut Çetin'e plaket takdim etti.