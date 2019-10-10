Başkan Böcek açıkladı: Bu kararlar Alanya’yı da ilgilendiriyor!
Antalya BŞB Başkanı Muhittin Böcek, Alanya’nın da aralarında bulunduğu 19 ilçede tek taksimetre fiyatına geçileceğini duyurdu. Yanı sıra kadınların kentte daha güvende olmaları için toplu ulaşımda alınacak önemli kararın da yolda olduğunu belirtti
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kadın mücadelesine desteği sürüyor. Eylül ayında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile birlikte Acil Yardım Hattı İşbirliği protokolüne imza atarak Türkiye’de bir ilk olan Başkan Böcek, bu kez de toplu ulaşımda kadınların saat 22.00’dan sonra durak harici evlerine en yakın noktada inebilmeleri için gereken kararı ivedilikle çıkaracaklarını duyurdu.
GAZİPAŞA’DAN KAŞ’A TEK FİYAT
Başkan Böcek taksi esnafını ve vatandaşları yakından ilgilendiren bir kararı daha duyurdu. Alanya’nın da aralarında bulunduğu Antalya ve 19 ilçesinde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren farklı taksimetre tarifelerini kaldıracağını, tek fiyat uygulamasına geçileceğini belirtti. Başkan Böcek “UKOME karar aldı. 1 Ocak itibariyle taksimetre açılışı Gazipaşa’dan Kaş’a kadar 19 ilçede tek fiyat olacak. Buna benzer kurallar getiriyoruz. Antalya halkının bize verdiği oyları helal ettireceğiz” dedi.
KADINLARA ÖZEL KARAR YOLDA
Başkan Muhittin Böcek, toplu ulaşımda şoförlerin vatandaşlara yaklaşımlarıyla ilgili eğitim programı başlatacaklarını, hatalı davrananları affetmeyeceklerini söyledi. Başkan Böcek, kadınların akşam geç saatte güvenle evlerine ulaşabilmesi için toplu ulaşım araçlarının saat 22.00’den sonra kadınların durak harici evlerine en yakın noktada indirilmesi konusunda UKOME’den karar çıkartacaklarını belirtti.
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