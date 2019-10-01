Başkan Böcek açıkladı: Bisiklet yolları değişecek

KONYAALTI Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (KONYSİAD) bu ayki konuğu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek oldu. Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten'in de katıldığı toplantıda konuşan Böcek, seçildikten sonra 19 ilçeyi ziyaret ettiğini söyledi. Siyaset üstü bir çalışma yürüttüklerini belirten Böcek, geçmiş dönemle ilgili bir hesaplaşma içinde olmadığını vurguladı. Antalya için çivi çakan herkese teşekkür borçlu olduğunu dile getiren Muhittin Böcek, borç lügati yapmayacaklarını söyledi. Belediyenin 6 milyar 206 milyon lira borcu olduğunu anlatan Böcek, bunlarla ilgili çözümler ürettiklerine dikkati çekti. Seçime birkaç ay kala bile ihaleler yapıldığını kaydeden Böcek, bazı projeleri iptal ettiklerini belirtti. Doğu Garajı ve eski Büyükşehir Belediye'sinin yer aldığı alandaki projeyi yılsonuna kadar tamamlayacaklarını anlatan Böcek, halkın ucuz et yemesi için Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı'nda tanzim satış yerleri açacaklarına dikkati çekti.

'32 KREŞ YAPACAĞIZ'

Taksimetre ücretinin bazı ilçelerde farklı fiyatlandırıldığını gördüklerini belirten Böcek, "Kurallı, kimlikli bir Antalya planlıyoruz. Taksimetre ücretleri bütün ilçelerde aynı olacak. 200 milyon borçlanma isteğimiz vardı, borçlanma onaylandı. Kısa zamanda açılışlarını yapacağımız yerler var. İlçe ziyaretlerimizde talepler içme suyu, altyapı ve yol yapımına yönelik. Bunları tamamlayacağız. Belediye olarak 32 kreş açacağız. Konyaaltı Sahili'nde önceki yönetim döneminde 129 milyon liraya ihaleye çıktı, ama göreve geldiğimizde gördük ki 254 milyon harcanmış. İhaleyi alan vatandaş 1 kuruş ödememiş. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağımızı söyledik. 20 yıldır ihale yaparım. İhalenin bir kişiye verilmesi rekabet koşullarını ortadan kaldırır. Oluşturulan şartname ile belediye güvenliği, temizlik işlerini yerine getiriyor. 131 milyon lira Boğaçayı'na harcanmış. Boğaçayı'nın ikinci etabında çevreye müdahale etmeyeceğiz. Yeşil alanları ile projeye devam edeceğiz" dedi.

THOMAS COOK'UN DURUMU İÇİN KOMİSYON KURULACAK

İngiltere'nin turizm firması Thomas Cook'un iflasına yönelik de bilgi veren Böcek, Büyükşehir Meclisi'nde CHP grubu olarak durumu araştırmaya yönelik bir komisyon kurulmasına yönelik önerge vereceklerini söyledi. Böcek, "İngiliz şirketinin iflası Antalya ve Muğla'yı yakından ilgilendiriyor. Yerel yönetimlerin çok fazla yapacağı bir şey yok ama takip ediyoruz" dedi.

EXPO ALANI TURİZME YÖNELİK DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Antalya gündeminden düşmeyen EXPO 2016 alanına yönelik de görüşlerini açıklayan Muhittin Böcek, "Fuar öncesi 100 ülkenin Antalya'ya geleceği söylendi ama 49 ülke katıldı. Belediye olarak son dakika iki parsel almak zorunda kaldık. EXPO'nun temasını çok beğenmiştim. Ama çok yüksek maliyeti oldu. Şimdi düğünler yapılıyor. Boş durmamalı. Bakanlık ile burası için görüşmeler yapacağız. Bazı taleplerde de bulunacağız. Bu alanda ne yapılacağını ben ve Valimiz Münir Karaloğlu da bilmiyor. Turizme yönelik değerlendirilebilir. Atıl bir para orada duruyor" diye konuştu.

BİSİKLET YOLLARI DEĞİŞİYOR

Ulaşım Master Planı'nın 7 ilçede var olduğunu anlatan Muhittin Böcek, planı 19 ilçeye yayacaklarını vurguladı. Önceki yönetim döneminde seçim döneminde açılışı yapılan üçüncü hafif raylı sistemin 1 Nisan'da durdurulduğuna dikkati çeken Böcek, "Önemli bir proje 28 testten geçmeden açılmış ve sonrasında hemen kapatıldı. Biz testleri tamamladıktan sonra yeniden açtık. Proje devam ediyor. Tramvay önce Meltem'e, sonrasında nostalji tramvayına bağlanacak. Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bisiklet yolunu kaldırıp, bisiklet yolunu Konyaaltı Caddesi'ne bağlayacağız. Işıklar'daki bisiklet yolu geniş tutulduğu için yolda sıkıntı meydana geliyor. Orayı da kaldıracağız. Planlayarak yapılmalı, yeni imara açılan yollara bisiklet yolu yapılabilir. Ama tek şeritli Atatürk Caddesi'nde trafiği çok zorluyor" diye konuştu.KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan ise yeni dönemde sahil bandındaki gelişmelerin ve Boğaçayı projesinin geleceğini merak ettiklerini söyledi. Toplantıda Başkan Böcek, yeni üyelere plaket verdi, üyelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.