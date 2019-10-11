Başkan Böcek: “79 projeye 19 milyar TL yatırım öngördük”

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin ekim ayı devam meclis toplantısı yapıldı. Yoklama ve açılışın ardından meclis, 22 gündem maddesiyle açıldı.Mecliste, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘2020-2024 Yılı Stratejik Planı’ onaylandı. CHP Grup Sözcüsü Deniz Filiz, belediye olarak tüm paydaşların taleplerini göz önünde bulundurarak, stratejik plan hazırladıklarını belirtti.



“Planda, temel değerler göz önünde bulundu”

Hazırlanan planların kamuya katma değer kazandıracağını ifade eden Filiz, “Plan hazırlanırken belediyemizin vizyonu ve temel değerleri yine göz önünde bulunduruldu. ‘Ben sen yok, biz varız’ anlayışını stratejik planımıza yansıttık. Amacımız, Antalya’mızın marka değerini yükselterek tanıtmak ve kurallı bir şehir haline getirmek” dedi



“Hep beraber değerlendireceğiz”

Stratejik planın Türkiye’ye ve kente hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Grup Sözcüsü Nafiz Tanır, “Planda 4. Etap Raylı Sitem ve Konyaaltı Kuğulu Projesi, Lara Parkı ve Sahil Projesi var. Bunlarla ilgili detay alırsak memnun oluruz. Bu projedir, hep beraber uygulanması için değerlendireceğiz. Projeler hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



“MHP grubu olarak takipçisiyiz”

MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, MHP grubu olarak her zaman projelerin takipçisi olacaklarını vurguladı. Antalya’nın ve Antalyalının hizmetine olan bütün projeleri desteklediklerini ifade eden Senirli, “İnşallah hedefleri gerçekleştiren bir belediye oluruz, başarısızlık beklemiyoruz. İyiler, projeler ve başarılar yarışsın istiyoruz”Projelerin uygulamaya geçirilmesinde ittifak ortağı olarak ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden İYİ Parti Grup Sözcüsü Ertürk Yazar, stratejik planın hayırlı olması temennisinde bulundu.



Böcek: “79 projeye 19 milyar TL yatırım öngördük”

5 yıllık bir hedef belirlediklerini ifade eden Başkan Böcek, hedeflerini seçimden önce tüm vatandaşlarla paylaştıklarını kaydetti. Böcek, “Biz arkadaşlarımızı detaylarıyla vatandaşların huzur içerisinde yaşayacağı Antalya için projelerimizi A’dan Z’ye konunun paydaşlarıyla bir araya gelerek, hazırladık. 79 projeye 19 milyar TL yatırım öngördük. Desteğiniz için teşekkür ederim” dedi.