Başkan Bahar: Tek gündem ekonomi olmalı

ANTALYA SOB Başkanı Ali Bahar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin Antalya genelinde sorunsuz, olaysız ve en önemlisi şaibe iddiasından uzak, huzurlu şekilde tamamlandığını söyledi. Antalya halkına, belediye başkanı, muhtar ve meclis üyesi adaylarına, siyasi parti üye ve temsilcilerine, basın kuruluşlarına, güvenlik güçleri ve tüm kamu kurum ve kuruşlarına teşekkür eden Başkan Bahar, göreve yeni ve yeniden seçilen tüm belediye başkanlarına ve meclis üyelerine başarılar diledi. Başkan Bahar, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'e de hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

YAPISAL REFORMLAR

Mahalli İdareler Seçimlerinin tamamlanması ile birlikte 4,5 yıllık seçimsizlik sürecinin başlamasından iş dünyası olarak büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Bahar, "Artık tek gündemimiz ekonomi olmalıdır" dedi. Türkiye gündeminin bir süreliğine siyasetten arındırılması gerektiğini ifade eden Bahar, şöyle dedi: "2015 yılında genel seçimleri, 2017 yılında referandumu, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri, 2019 yılında da Mahalli İdareler Seçimlerini gerçekleştirdik. Son dört yıldır neredeyse sandığın kurulmadığı yıl, siyasetin gündem olmadığı tek bir gün yok. Ekonomi, bu seçim sağanağı ve siyasi çekişmelerin arasında ne yazık ki hep üvey evlat muamelesi gördü. Ekonomimizdeki sorunlar geçici çözümler ile bertaraf edilmeye çalışıldı. Ancak millet olarak gördük ki yapısal reformlar hayata geçirilmeden ekonomimizde kalıcı ve sürdürülebilir bir iyileşme gerçekleşmeyecek. Daha güçlü bir Türkiye için artık tek gündemimiz ekonomi olmalı, siyasal, sosyal ve ekonomik reformlar peşi sıra hayata geçirilmelidir."

SANAYİCİNİN TEK GÜNDEMİ EKONOMİ

Sanayicilerin uzun bir süredir tek gündeminin ekonomi olduğuna dikkat çeken Başkan Bahar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 31 Mart gecesi yaptığı konuşmada 'Önümüzdeki 4,5 yıl seçim yok' sözü, bizler için çok kıymetlidir. Seçimden uzak bir 4,5 yıl, ihtiyaç duyduğumuz reformların hayata geçirilebilmesi için çok önemli bir fırsattır. Bu süre zarfında atılacak her olumlu adımın, ülkemize katma değer olarak döneceğine inancımız tamdır. Tarihin her döneminde, karşılaştığı her zorluğu başarıya dönüştürmüş bu güçlü devletin, hukuk, eğitim, ekonomi, vergi ve teşvik sistemi, hak ve özgürlükler gibi elzem alanlarda ezber bozacak reformları gerçekleştirmesi halinde, Türkiye'nin uluslararası arenadaki gücü katlanarak artacak, milletimizin refah ve huzuru da aynı oranda ivmelenecektir. Bu süreçte, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde Devletimizin tüm kademeleri ile kentimizin tüm yerel yönetimleri ile tam bir uyum içerisinde çalışacak, kentimize ve ülkemize katma değer yaratmak için elimizden gelenin fazlasını ortaya koyacağız" diye konuştu.