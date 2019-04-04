Başkan Aputkan görevi devraldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Serik Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Enver Aputkan, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Burhan Akbiber'den aldı. Serik Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatasını alan Başkan Enver Aputkan daha sonra Serik Belediyesi'ne geçerek görevi devraldı. Devir teslim törenine AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, MHP İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun ile AK Parti'li yeni belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen töreninde Başkan Aputkan, eski başkan Ramazan Çalık'tan başkanlık mührünü teslim alarak makamına oturdu. Enver Aputkan, 2019- 2024 yılları arasında ilçenin eksik kalan hizmetleri konusunda bu eksiklikleri gidermek ve ilçeye yeni yeni hizmetler kazandırmak için çalışacaklarını söyledi. AK Parti Milletvekili Kemal Çelik de Serik'in çok mutlu bir gün yaşadığını belirtti. Eski başkanın çok güzel hizmetler yaptığını aktaran Çelik, bunun bir bayrak yarışı olmadığını bayrak devri olduğunu ve bundan sonra da Serik'e iyi hizmetler yapılacağını kaydetti.