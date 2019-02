Başkan adayı Uysal: “Yedi Arıkları Antalya’ya kazandıracağız”

MURATPAŞA Belediye Başkan adayı ve Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kızıltoprak Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Mahallenin kapalı pazar yerinde gerçekleşen buluşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uysal, temel belediyecilik hizmetlerinden sosyal destek ve yardım çalışmalarına ve komşulaşma faaliyetlerine Muratpaşa’da yepyeni bir kompozisyona imza attıklarını söyledi. “Bu kompozisyonunu sizler, sizlerin temsilcisi olarak bizler yan yana, can cana birbirimize kenetlenip oluşturuyoruz” diyen Ümit Uysal, Muratpaşa’da ayrı gayrı, öteki, yabancı, gurbet gibi kavramlara yer olmadığını kaydetti.

Muratpaşa’da son 5 yıl içinde üreten bir belediye döneminin başladığına dikkat çeken Başkan Uysal, çöp konteynerlerinden asfalta, parklarda ve diğer yeşil alanlarda kullanılan çiçek ve bitkilere hep Muratpaşa’nın kendi üretimi olduğunu belirterek, “Muratpaşa’mızda her insan değerli. Turunç Masa’ya ‘Alo’ diyen her insan torpilli. Muratpaşa’mızda torpil aramanıza gerek yok. Turunç Masa, 444 80 07 aradığınızda kamu hizmetinin başının tacısınız. Ama bunu biz yapmıyoruz. Biz sadece bunu organize ediyoruz. Bunu yapan sizsiniz. Sizin vergilerinizle yapılıyor hepsi. Kim olursa olsun, televizyonlara çıkıp ‘Şunu yaptım bunu yaptım’ diyenlere kanmayın. Onları yapan sizsiniz. Çünkü vergiyi veren sizsiniz. Fedakarlığı yapan sizsiniz. Çünkü bu memleketin sahibi sizsiniz.”

Başkan Ümit Uysal, Kızıltoprak Mahallesi’nde Yedi Arıklar diye bilinen alana ilişkin de çalışmaların devam ettiğini söyledi. Söz konusu alanda Hazine mülkiyetindeki parsellerin Muratpaşa Belediyesi’ne devri için gerekli girişimleri yaptıklarını belirten Uysal, “Bize devretsinler içindeki tüm müştemilatların kamulaştırma yükünü üstleniyoruz. Defalarca istedik. Yazılı istedik, sözlü istedik. Bize devrilmedi. Bize devredildiği anda taahhüdümüz geçerlidir. Yedi Arıklara şehrimize kazandıracağız” diye konuştu.

Kızıltoprak’taki çalışmalar

Muratpaşa Belediyesi, Kızıltoprak Mahallesi’nde 29 noktada 93 çöp konteynerini yeraltına aldı. 18 park ve yeşil alan çalışmasını tamamlandı. Mahalleye 55 bin 849 metrekare yeni yeşil alan ve park kazandırıldı. Kızıltoprak’ta 18 bin 822 metre yolda 41 bin 75 ton sıcak asfalt çalışması yapıldı. 17 bin 549 metrekarede kaldırım düzenlemesi yapıldı. Kızıltoprak’ta Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi, orta ve yükseköğrenim gören kız öğrenciler için Gençlik Evi’ni hizmete açıldı. 3 bin 207 mahalleli Muratpaşa Belediyesi’nin sosyal yardım ağına dahil olurken 73 mahalle sakinine 74 bin 190 lira nakdi yardımda bulunuldu. Ayrıca Kızıltoprak’tan 42 üniversite öğrencisine 57 bin 639 liralık eğitim yardımı yapıldı. Mahallenin 163 genci Muratpaşa Gençlik Merkezi’yle üniversite sınavlarına hazırlandı. İlk ve ortaokul çağındaki 2 bin 666 öğrenci Zeytinköy Destek Eğitim Merkezi’nden yararlandı.